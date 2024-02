Кои са най-странните места в света - ще се изненадате (ВИДЕО)

Снимка: GettyImages

Пустинята Данакил се намира в Североизточна Африка, в района на Северна Етиопия. Това е едно от най-горещите места на земята, със средна дневна температура от приблизително 27° C, често надвишаваща повече от 50° C, а понякога дори и 60° C.

Данакилската пустиня е изложена на значителна сеизмична активност, макар и да не е имало големи земетресения в историята. Там се намират и много активни вулкани, което прави областта е една от най-активните вулканични зони на Земята.

Езерото “Хилиър”

Снимка: IStock

Въпреки че изглежда като фотошоп, езерото “Хилиър” е съвсем реално място, което се намира на Остров “Мидъл”, Западна Австралия.

Розовият цвят на езерото дълго време е бил мистерия, но според нови изследвания уникалният му цвят се дължи на водорасли, бактерии и други микроби. Езерото е изключително солено, но плуването вътре е напълно възможно. Въпреки това не е препоръчително, нито разрешено без предварително одобрение от Отдела за опазване на околната среда на Западна Австралия.

Пещерите “Уайтомо”

Снимка: IStock

Ако някога сте си мечтали да се пренесете в магичен свят, то пещерите “Уайтомо” са перфектното място за вас.

Намират се в северната част на Нова Зеландия, на 7 километра от града Хангатики.

Тези пещери са специални заради популацията от Arachnocampa luminosa, вид светещ червей, срещащ се единствено в Нова Зеландия. Пещерите са изследвани за първи път през 1887 г. от местния вожд на маорите Тане Тинорау, придружен от английският геодезист Фред Мейс.

