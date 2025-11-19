Как да си направите домашен тиквен мед: Прочиства черния дроб и успокоява кашлицата

А как ще използвате меда е ваш избор.

Тиквите са силно хранителни, съдържат протеини, въглехидрати, каротеноиди, витамини и минерали. Като здравословна и универсална хранителна съставка, тиквата подобрява много рецепти с вкуса си и е цветен акцент в чинията ви.

Технически погледнато, тиквата е плод, защото произлиза от семеносещата част (яйчник) на цъфтящо растение, но много хора я третират като зеленчук заради по-пикантния ѝ вкус.

Можете да ядете както сочната плът, така и вкусните семки на този голям плод. Тиквите често се комбинират с подправки, като индийско орехче и канела, за овкусяване на десерти и сезонни напитки.

През есенните месеци тиквите са леснодостъпни в магазините и фермите. Предлагат се и целогодишно като консервирано пюре. Консервираната тиква предлага същите ползи за здравето като прясната тиква, което я прави бърза и лесна за добавяне към рецепти през цялата година. Тиквени семки обикновено се пекат и се продават отделно като закуска или гарнитура.

Тиквата е храна, богата на хранителни вещества, полезни за здравето и хидратацията на кожата, включително минерали, фибри, витамин C, каротеноиди и етерични масла. Тиквата съдържа бета-каротин, който намалява възпалението и може да помогне за предотвратяване на рак на кожата, причинен от излагане на слънце. Освен това, алфа-каротинът в тиквата може да помогне за забавяне на процеса на стареене.

Изследванията показват също, че приемането на екстракт от тиква през устата или прилагането му върху кожата може, заедно с други терапии, да лекува контактен дерматит - възпалително кожно заболяване - свързано с депресия. Необходими са обаче още изследвания, за да се види колко добре тиквата действа при това заболяване.

Тиквеното масло е традиционно средство за лечение на екзема, което намалява увреждането на кожата. Последните изследвания показват, че може да се използва с бетаметазон, стероидно лекарство за възпалителни кожни заболявания, за лечение на хронична екзема на ръцете. Комбинирането на тиквено масло с бетаметазон също намалява необходимото количество бетаметазон, като по този начин се намаляват страничните ефекти на лекарството.

Тиквеният мед се счита за ефективен при облекчаване на чернодробни и бъбречни заболявания, изхвърляне на жлъчни камъни, лечение на инфекции на пикочните пътища, а също и при суха и упорита кашлица.

Тези, които страдат от запек, могат да консумират тиквен мед, тъй като той съдържа фибри, както и каротин и множество витамини.

Смята се, че помага в борбата с високия холестерол и атеросклерозата. Употребата на тиквен мед се препоръчва и за хора с наднормено тегло.

Рецепта

Ето как да си направите мед от тиква:

1. За да направите меда, ще ви е необходима узряла жълта тиква.

2. Всичко, което трябва да направите, е да отрежете горната част и да премахнете вътрешността (семки и влакна).

3. В получения отвор поставете захар, каквато захар предпочитате.

4. Покрийте горната част с отрязаната горна част и оставете тиквата за около 10 дни на хладно място.

5. Най-добре е да поставите тиквата в по-голям съд, защото с течение на времето тя ще омекне и ще бъде трудна за местене.

През това време захарта ще се разтвори в тиквения сок. След като захарта се разтвори, махнете капака и изсипете получената течност в стъклен съд.

Ако случайно капакът на тиквата мухляса, няма нужда от притеснение. В такъв случай направете дупка в дъното на тиквата и изсипете меда през нея в съда.

Можете да го използвате като подсладител за чай, можете да го ядете самостоятелно 2-3 пъти на ден, по 2-3 чаени лъжички наведнъж, можете да го използвате като гарнитура за палачинки или да измислите своя собствена вариация, всичко зависи от вашето въображение.