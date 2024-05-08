Вижте листата на "Има такъв народ" за парламентарните избори на 9 юни в 4 МИР - Велико Търново
1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ
2. МОМЧИЛ КУНЧЕВ ИВАНОВ
3. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОЧЕВ
4. СИЛВИЯ МАРИНОВА ТРИФОНОВА
5. ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ БОБЕВ
6. ЕМИЛИЯ БОЖИНОВА ЦВЕТАНОВА
7. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВИТАНОВ
8. АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ КРУМОВ
9. БОРИС КИРИЛОВ КИТАНОВ
10. ДИМИТЪР МАРИНОВ БАЙЧЕВ
11. СТЕФАН СТЕФАНОВ КАРАБОЕВ
12. СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
13. ЛЮДМИЛА ДИАНОВА ЗЛАТАНОВА
14. ПАВЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
15. АТАНАС СТОЯНОВ ИВАНОВ
16. ДИМИТЪР РАДЕВ ХАДЖИРАДЕВ
Вижте листите и на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.
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Редактор:
Яна Баярова