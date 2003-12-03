Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на световното първенство за първи път от 55 години насам! "Лъвовете" ще се борят за титлата във Филипините, след като победиха Чехия по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).