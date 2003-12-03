Мъжкият национален отбор на България отново е на картата на световния волейбол! След като достигнаха финал на Световното първенство във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини си заслужиха и много високо класиране в световната ранглиста на Международната федерация (FIVB).
Част от световните вицешампиони по волейбол с първо телевизионно интервю след големия успех във Филипините. Пред bTV застанаха Дамян Колев, Аспарух Аспарухов и Стоил Палев, които показаха сребърните медали от световното първенство и обясниха как са успели да стигнат до рецептата, с която застанаха на второ място в света.
Президентът на волейболната лига Живко Желев отправи интересна покана към представителите на Българския футболен съюз. Той даде ексклузивно интервю пред Дарик, в което коментира успеха на националния отбор по волейбол на Световното във Филипините, развитието на първенството у нас и как футболната централа може да се поучи.
Националният отбор по волейбол на България трябва да подобри сервиса си, ако иска да бъде номер 1 в света. Това смята бившият капитан Владо Николов, който е и баща на две от звездите в настоящия отбор - Алекс и Мони.
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини заяви, че още преди година, когато е подбирал един по един всеки един играч в неговия тим, е усетил, че може да постигне нещо значимо.
Посрещачът на националния отбор по волейбол Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от Световното първенство във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.
Братята Александър и Симеон Николови влязоха в престижна класация на Световното първенство по волейбол във Филипините! Синовете на бившия ни капитан Владимир Николов попаднаха в топ 10 в класирането за най-много асове.
Велико! Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на Световното първенство във Филипините! "Лъвовете" победиха по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) селекцията на Чехия и ще се борят за титлата в неделя.
Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на световното първенство за първи път от 55 години насам! "Лъвовете" ще се борят за титлата във Филипините, след като победиха Чехия по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Националния отбор по волейбол на България ще излезе в сблъсък за световната титла с действащия шампион Италия. "Лъвовете" са на финал на планетарен шампионат за първи път от 55 години насам, след като през 1970 година завоюваха сребърните отличия.
Националният отбор по волейбол на България стори исторически подвиг на Световното първенство във Филипините! Страната ни сътвори феноменален обрат срещу САЩ от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13), за да влезе в топ 4 на света във волейбола.
За пръв път от 15 години България ще играе на четвъртфинал на световно първенство по волейбол. Страната ни влезе в топ 8 на света, след като излезе като победител от груповата фаза, а след това елиминира Португалия на 1/8-финалите.
