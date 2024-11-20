Спорт по телевизията днес - 20 ноември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 20 ноември 2024 година:
13.00 Тенис, Купа Дейвис: Канада – Германия Диема спорт 2
14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Италия, групова фаза, жени Евроспорт 1
19.00 Волейбол, „Тирол“ - „Милано“ МАХ Спорт 3
19.00 Кърлинг: Европейско първенство Лохя, Италия – Германия, мъже, групова фаза Евроспорт 1
ВК Левски играе в Шампионска лига
20.00 Волейбол, „Левски“ - „Люнебург“ МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Верс Волей“ МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, „Шамон“ - „Ястжембски“ МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, „Болоня“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 3
02.30 НХЛ, „Торонто“ - „Вегас“ МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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