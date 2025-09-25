Войната в Украйна:

Световно по волейбол НА ЖИВО: България - САЩ 0:0, мачът започна!

25 септември 2025, 15:01 часа 3542 прочитания 0 коментара
Световно по волейбол НА ЖИВО: България - САЩ 0:0, мачът започна!

Националният отбор по волейбол на България излиза днес срещу тима на САЩ в двубой от 1/4-финалите на Световното първенство по волейбол за мъже 2025 във Филипините. Страната ни достигна до топ 8 на света за пръв път от 15 години насам, а сега ще опита да стигне дори по-далеч, класирайки се сред първите 4 на планетата. Двубоят започва в 15:00 часа българско време, като можете да следите развоя на мача България - САЩ НА ЖИВО в Actualno.com!

ЕТО КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ БЪЛГАРИЯ - САЩ ПО ТВ

Развой на мача България - САЩ

Гейм 1

Срещата започна с неточности и от двете страни на мрежата. При 2:2 започна да се вижда и водещото оръжие на американския отбор - началният удар. Американците спечелиха три поредни точки след силни сервиси и безпощадни атаки на мрежата. Малко след това и Симеон Николов от отбора на България показа, че може да сервира мощно. Високият 209 сантиметра син на Владо Николов демонстрира завидна прецизност на начален удар, а България стопи част от изоставането си до 7:9.

При 8:10 за американците се видя класно отиграване и от брата на Симеон Николов - Алекс, който успя на единична блокада да спре противникова атака и да спечели точка за България.

Национален отбор по волейбол

Преди 1/4-финала

България се представи на много високо ниво в груповата фаза на Световното първенство във Филипините и излезе като победител от група Е с актив от 8 точки. Страната ни записа чисти победи над Германия и Чили с по 3:0 гейма, а освен това успя да победи и Словения с 3:2 гейма, за да остане на първото място.

Това отреди на словенците да срещнат САЩ на 1/8-финалите, където американците се наложиха с 3:1 гейма. България пък се изправи срещу по-скромния тим на Португалия, като успя да го победи с 3:0 гейма. В осминафиналния двубой се видя мощната игра на "лъвовете" в атака, и особено на Александър Николов, който бе безпощаден при мрежата.

Сега България ще се изправи срещу далеч по-сериозен съперник в лицето на САЩ, а букмейкърите очакват равностоен двубой без изявен фаворит. "Лъвовете" допуснаха много грешки при начален сервис срещу Португалия - компонент, в който е нужно подобрение за мача със САЩ.

Стефан Йорданов
