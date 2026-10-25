Войната в Украйна:

Изборна агитация към "коалицията на НЕжелаещите"

25 октомври 2026, 8:30 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изборна агитация към "коалицията на НЕжелаещите"

Отново е изборно време и отново повечето българи се готвят да останат вкъщи. Образно казано. На риба, за гъби, на мол. Само не и в секциите.

На някои откровено не им пука или ги мързи. Други са отвратени от предложените им варианти. Трети категорично отказват да гласуват за "по-малкото зло", а четвърти още не могат да се ориентират къде се намират и за кой, аджеба, да гласуват.

Процентно коя група колко е голяма не е от значение. Важното е, че заедно цялата тази "коалиция на НЕжелаещите" представлява по-голямата част от българското общество и на практика делегира правото съдбата й да бъде решена от едно активно, но все пак, малцинство.

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Защото истината е, че на никой не му пука кой колко е възмутен или отвратен. В понеделник, този или следващия, ще се събудим с президент. И няма никакво значение кой е давал наказателен или протестен вот, кой е зачерквал "Не подкрепям никого" и кой е бойкотирал изборите, защото "всички са маскари".

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Източник: БГНЕС

В понеделник със или без вас, скъпи нежелаещи, ние ще имаме президент. И той ще решава разни неща, ще има определена власт. Не е съвсем за украса. Ето, последният президент, също не беше съвсем за украса. Имаше непряко влияние в посоката, в която се движеше страната чрез многобройните служебни кабинети, които състави. Издигна нови политически лица. А сега е всевластен и едноличен шеф на държавата. И вече съвсем не е за украса.

Така че кой ще е президент изобщо не е маловажно. Кой ще е вицепрезидент, оказва се, също. И утре тези, които избираме днес, може да дирижират живота на всички - вашия, на децата ви, на родителите ви.

Защо бихте се отказали от правото да изберете този, от който ще зависи живота на децата ви?

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Варианти за отговори има, разбира се, но не сме се събрали да се обиждаме.

Така че хубаво си помислете. Със или без вас, победител ще има. И вие може да не се интересувате от него, но той ще се интересува от вас. В името на здравия разум и благополучието на всички ни, по-добре е интересът да е взаимен.

Автор: Десислава Любомирова

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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