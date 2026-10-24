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Справедливи ли са масовите протести във Франция? Анкетата на Actualno

24 октомври 2026, 8:38 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Справедливи ли са масовите протести във Франция? Анкетата на Actualno

Ситуациятата с протестите във Франция е драматична: от изразяване на ученическо недоволство бунтовете масово прераснаха в погром. Над половин милион души се включиха в демонстрациите, а в редица градове се стигна до тежки сблъсъци с полицията, палежи на сгради с историческа важност и разграбване на магазини - една вече обичайна картина. 

Затова в днешната анкета питаме: 

Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него попитахме коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес.

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Резултатите:

858 гласа (59%) посочиха двойката Андрей Гюров - Георги Кандев

261 гласа (18%) ще подкрепят Илияна Йотоав - Кирил Вълчев

155 гласа (11%) залагат на двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин.

Останалите четири двойки събират общо 12% от гласовете.

А сега питаме за друго:

Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?

а) Имат пълно право да протестират срещу системата с всички средства.

б) Подкрепям, но погромите над градовете са недопустими.

в) Не подкрепям - това е токсичен микс между радикалната левица и мигрантските общности. 

 

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси

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Франция протести
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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