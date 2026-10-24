Справедливи ли са масовите протести във Франция? Анкетата на Actualno

Ситуациятата с протестите във Франция е драматична: от изразяване на ученическо недоволство бунтовете масово прераснаха в погром. Над половин милион души се включиха в демонстрациите, а в редица градове се стигна до тежки сблъсъци с полицията, палежи на сгради с историческа важност и разграбване на магазини - една вече обичайна картина.
Затова в днешната анкета питаме:
Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?
Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.
В него попитахме коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес.
Резултатите:
858 гласа (59%) посочиха двойката Андрей Гюров - Георги Кандев
261 гласа (18%) ще подкрепят Илияна Йотоав - Кирил Вълчев
155 гласа (11%) залагат на двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин.
Останалите четири двойки събират общо 12% от гласовете.
А сега питаме за друго:
Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?
а) Имат пълно право да протестират срещу системата с всички средства.
б) Подкрепям, но погромите над градовете са недопустими.
в) Не подкрепям - това е токсичен микс между радикалната левица и мигрантските общности.
Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.
P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси