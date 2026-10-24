Справедливи ли са масовите протести във Франция? Анкетата на Actualno

Ситуациятата с протестите във Франция е драматична: от изразяване на ученическо недоволство бунтовете масово прераснаха в погром. Над половин милион души се включиха в демонстрациите, а в редица градове се стигна до тежки сблъсъци с полицията, палежи на сгради с историческа важност и разграбване на магазини - една вече обичайна картина.

Затова в днешната анкета питаме:

Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него попитахме коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес.

Резултатите:

858 гласа (59%) посочиха двойката Андрей Гюров - Георги Кандев

261 гласа (18%) ще подкрепят Илияна Йотоав - Кирил Вълчев

155 гласа (11%) залагат на двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин.

Останалите четири двойки събират общо 12% от гласовете.

А сега питаме за друго:

Справедливи ли са масовите протести във Франция и други европейски държави?

а) Имат пълно право да протестират срещу системата с всички средства.

б) Подкрепям, но погромите над градовете са недопустими.

в) Не подкрепям - това е токсичен микс между радикалната левица и мигрантските общности.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси