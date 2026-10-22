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23 американски конгресмени искат от Тръмп да разреши на Украйна да удари ракетните установки в Русия

22 октомври 2026, 15:25 часа 1229 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
23 американски конгресмени искат от Тръмп да разреши на Украйна да удари ракетните установки в Русия

Двадесет и трима членове на Камарата на представителите на САЩ — 7 републиканци и 16 демократи — искат от американския президент Доналд Тръмп да се намеси и да поиска от Илон Мъск да предостави на Украйна достъп до Starlink, за да може Украйна да данесе удари по ракетни установки на територията на Русия.

В писмо на законодателите до Тръмп се казва: "Настоятелно Ви призоваме да поискате от Илон Мъск да позволи на Украйна да използва сателитната интернет система Starlink за откриване на ракетни установки в Русия. С едно телефонно обаждане бихте могли едновременно да спасите човешки животи и да дадете на Владимир Путин допълнителен стимул за преговори. Ако Украйна не може надеждно да прехваща руски ракети, то тя трябва да може да уцели "стрелеца". Системата Starlink, управлявана от SpaceX на г-н Мъск, би могла да помогне", съобщава The Hill.

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"Г-н Президент, както знаете, Киев се обърна към г-н Мъск с искане за изключение от това ограничение. Но само Вие можете да доведете този въпрос докрай", пишат в писмото си още конгресмените.

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Доналд Тръмп Илон Мъск Starlink война Украйна старлинк
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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