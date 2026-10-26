Американците недоволни от корупция при Тръмп: Животът им се е влошил, докато семейството му е спечелило 1 млрд. долара от крипто

Над половината американци - 56% - казват, че животът им се е влошил по време на втория мандат от президентството на Доналд Тръмп. В същото време семейството на републиканеца е спечелило поне 1 милиард долара от проекти, свързани с криптовалути, съобщава Financial Times, позовавайки се на собствено проучване, проведено съвместно с британската софтуерна компания Focaldata. Според проучването 69% от американските избиратели са загрижени за корупцията и конфликтите на интереси в администрацията на Тръмп. Сред тези, които го подкрепиха на изборите през 2024 г., почти половината споделят тази загриженост.

Над половината от американците считат Тръмп за отговорен за високите цени

Повече от една четвърт от анкетираните са били принудени да ограничат разходите си дори за храна и медицински грижи. В същото време 54% считат Тръмп и републиканците за отговорни за високите цени.

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Повече от 40% от анкетираните казват, че нарастващите разходи за живот са ги направили по-склонни да подкрепят Демократическата партия.

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На този фон Financial Times обръща внимание, че някои корпоративни дарители, свързани със семейството на президента, са се възползвали от решения на неговата администрация или са получили държавни поръчки.

Междинните избори в Съединените щати са насрочени да се проведат, в по-голямата си част, на 3 ноември. Ще се оспорват всички 435 места в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) и 35 от 100-те места в Сената на САЩ (горната камара), за да се определи съставът на 120-ия Конгрес. Ще се проведат също така 39 избори за губернатори на щати и територии, избори за генерални прокурори, както и множество щатски и местни избори. Предвижда се републиканците да понесат поражение от демократите в Конгреса.

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