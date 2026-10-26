Без изненади: Лула да Силва бе преизбран за президент на Бразилия

Кандидатът на левицата Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия, съобщи избирателната комисия на страната. Той победи на балотаж опонента си от десницата, сенатор Флавио Болсонаро, и така си осигури четвърти непоследователен мандат, предаде Ройтерс. Още: Болсонаро vs Лула: Двамата се изправят един срещу друг в първи президентски дебат

Победител и победен

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви след преизбирането си за безпрецедентен четвърти мандат, че бразилците са гласували, за да защитят демокрацията, предаде Франс прес. Междувременно редица латиноамерикански лидери го поздравиха за победата му на втория тур на президентските избори срещу консервативния сенатор Флавио Болсонаро, съобщи Ройтерс.

Бразилците „отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е много важно, за да се гарантира демокрацията“, заяви Лула в първото си изявление след обявяването на изборните резултати.

Той добави, че избирателите са преодолели „намесата“ на цифровите платформи в изборния процес, и обеща да регулира дейността им.

Победата на Лула бе приветствана от редица латиноамерикански лидери, сред които президентите на Мексико, Чили, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Боливия, Куба и Панама.

Консервативният кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро заяви, че ще поиска анулиране на президентските избори, след като загуби на вчерашния втори тур от досегашния държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.

„Невъзможно е да признаем изборите“, заяви Болсонаро в столицата Бразилия. Според него „много неща все още трябва да бъдат изяснени“ след правния спор, довел до удължаване на изборния ден.

Гласуването бе удължено с два часа с решение на съдията от Върховния съд Кристиано Занин заради затруднения с транспортирането на избиратели до секциите. Болсонаро оспори решението, като заяви, че правилата са били променени в хода на изборния ден.

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