Диктаторите се преродиха: Хитлер и Мусолини отново са на власт, ето къде

Хитлер се завръща на власт. А заедно с него – и Мусолини. В перуанското градче Керопалка политик на име Хитлер Мусолини спечели изборите за кмет с 34,54% от гласовете, побеждавайки останалите кандидати. Мъжът твърди, че родителите му са му дали това име още при раждането.
Политическата принадлежност на Хитлер Мусолини е възможно най-далеч от идеологията, свързвана с името му. Той се кандидатира от името на партията „Аора Насион“ (Нацията сега) – лявоцентристки политически съюз със социалдемократическа насоченост.
😱 Hitler is back in power. And Mussolini came along for the ride In the Peruvian town of Queropalca, a politician named Hitler Mussolini won the mayoral election with 34.54% of the vote, defeating the other candidates. The man says his parents gave him the name at birth. The funniest part? Hitler Mussolini's political affiliation couldn't be further from the ideology associated with his name. He ran for the Ahora Nación (“Nation Now”) party, a center-left political movement with social-democratic leanings.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026