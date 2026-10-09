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Диктаторите се преродиха: Хитлер и Мусолини отново са на власт, ето къде

09 октомври 2026, 14:05 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: EPA/БГНЕС
Диктаторите се преродиха: Хитлер и Мусолини отново са на власт, ето къде

Хитлер се завръща на власт. А заедно с него – и Мусолини. В перуанското градче Керопалка политик на име Хитлер Мусолини спечели изборите за кмет с 34,54% от гласовете, побеждавайки останалите кандидати. Мъжът твърди, че родителите му са му дали това име още при раждането. 

Политическата принадлежност на Хитлер Мусолини е възможно най-далеч от идеологията, свързвана с името му. Той се кандидатира от името на партията „Аора Насион“ (Нацията сега) – лявоцентристки политически съюз със социалдемократическа насоченост.

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Хитлер Перу кмет Бенито Мусолини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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