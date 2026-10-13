Доналд Тръмп е притиснат до стената: Германският министър на отбраната

Германският министър на отбраната Борис Писториус изрази мнение, че поредния завой на Доналд Тръмп към Русия със сделката му за руския дизел е резултат от сериозен вътрешнополитически натиск. Тръмп "е притиснат до стената" заради междинните избори на 3 ноември, до които остават броени седмици, каза Писториус на конференция на работодателски организации в Берлин.

Историята е показала, че когато даден лидер е под натиск у дома, той търси изход във външната политика, посочи министърът. Той обаче бе категоричен, че ходът на Тръмп ще даде точно обратния на желания от него ефект, пише ДПА.

Социологическите проучвания сочат, че демократите вероятно ще спечелят Камарата на представителите, но изходът от надпреварата за Сената остава непредвидим. Ако демократите установят контрол над едната или двете камари, възможностите на Тръмп за действие ще бъдат сериозно ограничени до края на мандата му.

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