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Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 9:22 часа 1167 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

"Аз съм против процедура по импийчмънт на Доналд Тръмп, защото смятам, че това ще се превърне в шоу и той не може да бъде осъден. Но подкрепям започването на процедури за импийчмънт на някои от избраните или назначените от него длъжностни лица". Това заяви бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която през 2016 година загуби надпреварата за Белия дом от Тръмп, макар да имаше повече гласове, но Тръмп спечели в повече щати - Още: Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там

Клинтън даде пример какво има предвид: "Хора като Пийт Хегсет (американския военен министър), който според мен изпразва армията ни, политизира армията ни, превръща я в милиция за своите християнски национални амбиции. Мисля, че той трябва да носи отговорност, а има и други".

Тръмп е във вихъра си при задаващо се крушение на изборите за Конгреса

Междувременно, Доналд Тръмп не спира да ръси откровени глупости и да прави щуротии. Сега, в Южна Каролина, пред свои привърженици на поредно събитие преди изборите за Конгреса на 3 ноември, Тръмп пак се заоплаква за Нобеловата награда за мир и как не я получил. Той взе да говори, че венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му даде своята награда като жест, казала, че Тръмп най-много заслужавал дори не за една година, а завинаги. И смеси Нобеловата награда с наградите "Пулицър", която е за журналистика, литература и музика. Тръмп се наоплаква, че наградата за мир на "Пулицър" също не му е дадена. "Трябваше да взема и "Пулицър" за писане", добави той, а взелите я я получили защото писали правдиво за Русия, но всъщност, по мнението на Тръмп, нищо не разбирали - ОЩЕ: Мога да правя каквото си искам

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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