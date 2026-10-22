Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

"Аз съм против процедура по импийчмънт на Доналд Тръмп, защото смятам, че това ще се превърне в шоу и той не може да бъде осъден. Но подкрепям започването на процедури за импийчмънт на някои от избраните или назначените от него длъжностни лица". Това заяви бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която през 2016 година загуби надпреварата за Белия дом от Тръмп, макар да имаше повече гласове, но Тръмп спечели в повече щати - Още: Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там
Клинтън даде пример какво има предвид: "Хора като Пийт Хегсет (американския военен министър), който според мен изпразва армията ни, политизира армията ни, превръща я в милиция за своите християнски национални амбиции. Мисля, че той трябва да носи отговорност, а има и други".
Hillary Clinton: I am against impeaching Donald Trump because I think it's a sideshow and he can't get convicted. But I am in favor of opening impeachment investigations into some of the elected officials or the appointed officials. People like Pete Hegseth, who I think is hollowing out our military, politicizing our military, turning it into a militia for his Christian national ambitions. I think he needs to be held accountable, and there are others as well.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
Тръмп е във вихъра си при задаващо се крушение на изборите за Конгреса
Междувременно, Доналд Тръмп не спира да ръси откровени глупости и да прави щуротии. Сега, в Южна Каролина, пред свои привърженици на поредно събитие преди изборите за Конгреса на 3 ноември, Тръмп пак се заоплаква за Нобеловата награда за мир и как не я получил. Той взе да говори, че венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му даде своята награда като жест, казала, че Тръмп най-много заслужавал дори не за една година, а завинаги. И смеси Нобеловата награда с наградите "Пулицър", която е за журналистика, литература и музика. Тръмп се наоплаква, че наградата за мир на "Пулицър" също не му е дадена. "Трябваше да взема и "Пулицър" за писане", добави той, а взелите я я получили защото писали правдиво за Русия, но всъщност, по мнението на Тръмп, нищо не разбирали - ОЩЕ: Мога да правя каквото си искам
Trump: María Corina Machado said, “I don't deserve the Nobel Peace Prize. There's only one person in the world that deserves it.” In fact, she said, “He deserves it more than any human being that's gotten it.” https://t.co/fpo63Z6U72— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Trump: I settled all these wars, and they gave the Pulitzer Peace Prize to a young lady who nobody ever heard of. https://t.co/xzMC6OOsQB— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Trump: I should've gotten the Pulitzer Prize for writing. https://t.co/ZEE73SkXgJ— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026