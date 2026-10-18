Войната в Иран:

Много е иновативно да платим на Путин за дизел без да има мир в Украйна: Покъртително от енергийния министър на САЩ (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 21:31 часа 3021 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty Images
Много е иновативно да платим на Путин за дизел без да има мир в Украйна: Покъртително от енергийния министър на САЩ (ВИДЕО)

Защо беше направена сделка с Путин за дизел преди той да се съгласи минимум да деескалира или наистина да върви към край на войната с Украйна? Енергийният министър на САЩ Крис Райт даде отговор, който се вписва отлично в плеядата смешки от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. По думите му пред CNN Тръмп се опитвал да намери алтернативен път, който да доведе до мир в Украйна. "Ясно е, че рационалните преговори и диалог не работят. Той винаги търси иновации – това е много иновативно всъщност" - ОЩЕ: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

В такъв случай - попитан дали сега позицията на САЩ е да притиска Украйна, а не Русия, Райт втрещи: "Това притиска Русия. Русия няма дизел, който да изнася. Единственият начин да се сдобие с още дизел за износ е ако се откажат от войната в Украйна. Те трябва или да постигнат прекратяване на огъня в енергийния сектор, или да прекратят войната, или да намалят военните си усилия, за да имат допълнителен дизел за износ. Това не е да действаме меко с Русия":

И за капак на дистопията: "Ако Русия може да внесе допълнително дизелово гориво на пазара и да го изнесе, това би било от полза за американските потребители. Това би било от полза за света" - Още: Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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