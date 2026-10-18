Много е иновативно да платим на Путин за дизел без да има мир в Украйна: Покъртително от енергийния министър на САЩ (ВИДЕО)

Защо беше направена сделка с Путин за дизел преди той да се съгласи минимум да деескалира или наистина да върви към край на войната с Украйна? Енергийният министър на САЩ Крис Райт даде отговор, който се вписва отлично в плеядата смешки от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. По думите му пред CNN Тръмп се опитвал да намери алтернативен път, който да доведе до мир в Украйна. "Ясно е, че рационалните преговори и диалог не работят. Той винаги търси иновации – това е много иновативно всъщност" - ОЩЕ: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Q: Why was the deal made before Russia agreed to tone down, or really come to an end with, the war against Ukraine? U.S. Energy Secretary Chris Wright: What President Trump is trying to do is find what different way will lead to peace. He's always looking for innovations. This is quite innovative, actually. — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

В такъв случай - попитан дали сега позицията на САЩ е да притиска Украйна, а не Русия, Райт втрещи: "Това притиска Русия. Русия няма дизел, който да изнася. Единственият начин да се сдобие с още дизел за износ е ако се откажат от войната в Украйна. Те трябва или да постигнат прекратяване на огъня в енергийния сектор, или да прекратят войната, или да намалят военните си усилия, за да имат допълнителен дизел за износ. Това не е да действаме меко с Русия":

Q: So, now the U.S. stance is to pressure Ukraine, not Russia? U.S. Energy Secretary Chris Wright: Oh, this is pressuring Russia. Russia does not have diesel to export. The only way they can get additional diesel to export is if they turn down the conflict with Ukraine. They have to either get an energy ceasefire, they have to either end the war, or they have to reduce their war efforts so they have additional diesel to export. — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

И за капак на дистопията: "Ако Русия може да внесе допълнително дизелово гориво на пазара и да го изнесе, това би било от полза за американските потребители. Това би било от полза за света" - Още: Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)

U.S. Energy Secretary Chris Wright: If Russia can bring additional diesel to the market and export it, it would benefit American consumers. It would benefit the world. https://t.co/hOaxtUqLo6 — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026