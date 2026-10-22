Могат ли САЩ да изключат дистанционно AI военната система на НАТО? Компанията разработчик отговори

Американската компания за софтуер и анализи Palantir Technologies даде отговор на европейските държави дали разполага с механизъм за дистанционно изключване на използваната от НАТО военна система с изкуствен интелект Maven Smart System, след като прекъсванията в работата на сателитните услуги Starlink в Украйна засилиха опасенията от зависимостта от американски технологични компании.

Palantir е основният разработчик и индустриален партньор зад военната система с изкуствен интелект Maven.

Украйна съобщи миналата седмица, че достъпът ѝ до военната сателитна услуга Starshield, която използва мрежата от сателити Starlink на SpaceX, е бил ограничен така, че терминалите да спрат да работят на бързо движещи се платформи. Това затрудни задачи като използването на дронове прехващачи за отблъскване на руски атаки.

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Американски и украински представители, както и главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск, предложиха противоречиви обяснения за прекъсването. Украински и европейски представители обаче заявиха, че подозират политически мотив, тъй като ограничението беше въведено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от Украйна да спре да нанася удари по руски нефтопреработвателни заводи, предаде БТА.

Тези подозрения засилиха опасенията сред европейските политици, че континентът е прекалено зависим от американски отбранителни технологии, чието предоставяне може да бъде прекратено, ограничавайки способността му да се защитава.

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Може ли САЩ да изключи системата

Луис Мозли, изпълнителен вицепрезидент на Palantir за Великобритания и Европа, заяви пред Ройтерс, че нито компанията, нито американското правителство могат да изключат платформата с изкуствен интелект Maven Smart System, използвана от военното командване на НАТО и няколко европейски въоръжени сили.

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„Това, което наблюдаваме в новините през последните няколко дни във връзка със Starlink, е изключително тревожно“, каза Мозли в интервю в Брюксел. „Но що се отнася до Palantir, мога категорично да уверя, че клиентите, закупили нашия софтуер, имат пълен оперативен контрол над него“, заяви той. „Няма механизми за дистанционно изключване. Нито Palantir, нито американското правителство могат да се намесят и да го изключат“, добави Мозли.

Системата Maven обработва огромни количества данни от сателити, радари и други сензори, за да предоставя на военните командири цялостна картина на бойното поле и да ускорява вземането на решения.

НАТО закупи Maven за Върховното главно командване на съюзническите сили в Европа през 2025 г. и обяви през юни тази година, че системата е достигнала „пълна техническа оперативна готовност“.

Някои европейски членки на НАТО, сред които Германия и Франция, обаче не са внедрили Maven в собствените си въоръжени сили заради опасения от зависимостта от американска компания на фона на честото напрежение между Тръмп и европейските лидери. През април ръководителят на германското киберкомандване изключи възможността страната да закупи Maven, като заяви, че е „немислимо“ служители на частна компания да имат достъп до националната военна база данни.

Мозли посочи, че решението дали служители на Palantir да участват в експлоатацията на системата е „изцяло по преценка на клиента“. По думите му тези служители биха били граждани на съответната държава и биха имали необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация. „Системата може абсолютно да работи независимо от нас. Имаме много клиенти по света – както във военния, така и в корпоративния сектор – които правят именно това“, добави той.