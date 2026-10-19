Мъж продаде имуществото си и пропътува 2000 км за любовта на живота си, а тя се оказа AI модел (ВИДЕО)

В Бразилия 49-годишният строителен работник Едимар Мартинс продал цялото си имущество и изминал 2000 километра, за да се срещне с жена, в която се влюбил онлайн. След 36-часово пътуване с автобус обаче той открил, че любимата му Джесика не съществува – нейните изображения и видеоклипове са създадени от изкуствен интелект.

Мъжът разказал, че видял младата блондинка в интернет, като във видеа тя споделяла, че живее сама във ферма в бразилския щат Минас Жерайс. Според Едимар тя го поканила на гости и му обещала, че ще "живее като крал". Без да знае точния адрес, бразилецът пристигнал в град Бело Оризонти, показал снимки на момичето на минувачите и след като те не могли да го упътят към дома й, се обърнал за помощ към местна радиостанция. Той помолил журналистите да съобщят в ефир, че вече е пристигнал в града, за да го чуе Джесика. И чак тогава разбрал, че Джесика е виртуален образ, създаден от изкуствен интелект.

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Анонимният създател на Джесика твърди, че никога не е общувал лично с мъжа. Джесика е създадена, за да рекламира и продава стоките му. Едимар е видял видеото и погрешно го е възприел като покана. И той дори не е единственият случай - според Radio Itatiaia, двама други мъже са пътували преди това до Бело Оризонте със същите илюзии.

Това накара кметството на града да разпространи официално съвети и предупреждения към гражданите относно онлайн измамите и романтичните капани с изкуствен интелект. В крайна сметка общинските власти са платили обратния билет на Едимар.

"Браво, момче!": Когато нямаме естествен интелект, който да противопоставим на изкуствения

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI