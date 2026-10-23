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Мъск си показа рогата и открито нападна Украйна, след като Зеленски пак каза, че Starlink е ограничен (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 22:33 часа 1234 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мъск си показа рогата и открито нападна Украйна, след като Зеленски пак каза, че Starlink е ограничен (ВИДЕО)

"Това, което всъщност се случва в Украйна, е огромна разлика в стимулите между елита и народа. Първите са забогатели много от стотиците милиарди, които се вливат в Украйна, докато децата на вторите са мобилизирани да умират в окопи. И част от тези пари на американските данъкоплатци се връщат през множество "перални машини", за да финансират политически кампании в Америка, поради което виждате някои политици, които се грижат повече за Украйна, отколкото за Америка!". Това написа милиардерът Илон Мъск, който е основател на Starlink.

Мъск избухна в профила си в притежаваната от него социална мрежа "Х", след като украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че ограниченията на Starlink/Starshield за Украйна си остават в сила - въпреки всички уверения на американския президент Доналд Тръмп и администрацията му, че това не е така. И доставката на ракети-прехващачи за ПВО от САЩ също е забавена, каза Зеленски, уточнявайки, че това са договорени и платени ракети. Това стана, докато Тръмп повтаряше за Мъск, че е "много добър човек, брилянтен, никога няма да направи нищо лошо" - Още:

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Украинският президент настоя: "Наистина искам отношенията ни – между Украйна и Америка, както и с всички наши други партньори – да бъдат силни, истински приятелски и без недоразумения. В днешно време хората питат защо Украйна говори по-открито и директно със света. Отговорът е прост. Искаме другите да ни разберат – обществата, нациите, колкото се може повече хора. Когато хората разберат какво наистина се случва, политическите лидери могат да поемат по-добър път – този, който наистина може да доближи мира. А мирът е това, което искаме повече от всичко":

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Илон Мъск Starlink война Украйна старлинк Starshield
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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