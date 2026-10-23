Мъск си показа рогата и открито нападна Украйна, след като Зеленски пак каза, че Starlink е ограничен (ВИДЕО)

"Това, което всъщност се случва в Украйна, е огромна разлика в стимулите между елита и народа. Първите са забогатели много от стотиците милиарди, които се вливат в Украйна, докато децата на вторите са мобилизирани да умират в окопи. И част от тези пари на американските данъкоплатци се връщат през множество "перални машини", за да финансират политически кампании в Америка, поради което виждате някои политици, които се грижат повече за Украйна, отколкото за Америка!". Това написа милиардерът Илон Мъск, който е основател на Starlink.
And some of that US taxpayer money comes back through multiple laundry machines to fund political campaigns in America, which is why you see some politicians caring more about Ukraine than America!— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2026
Мъск избухна в профила си в притежаваната от него социална мрежа "Х", след като украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че ограниченията на Starlink/Starshield за Украйна си остават в сила - въпреки всички уверения на американския президент Доналд Тръмп и администрацията му, че това не е така. И доставката на ракети-прехващачи за ПВО от САЩ също е забавена, каза Зеленски, уточнявайки, че това са договорени и платени ракети. Това стана, докато Тръмп повтаряше за Мъск, че е "много добър човек, брилянтен, никога няма да направи нищо лошо" - Още:
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Zelensky: The speed limits on Starlink and Starshield are still there. The speed has not been restored. And the delivery of interceptors to protect us against Russian ballistic missiles is still delayed. This is a real problem, because the Russians attack us almost every single day. https://t.co/qkRopfYFCk— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
Trump says Elon Musk is "a very good person" who would never do anything bad regarding Ukraine, calling him "a fair person." https://t.co/X7LUKrwrhv— WarTranslated (@wartranslated) October 23, 2026
Украинският президент настоя: "Наистина искам отношенията ни – между Украйна и Америка, както и с всички наши други партньори – да бъдат силни, истински приятелски и без недоразумения. В днешно време хората питат защо Украйна говори по-открито и директно със света. Отговорът е прост. Искаме другите да ни разберат – обществата, нациите, колкото се може повече хора. Когато хората разберат какво наистина се случва, политическите лидери могат да поемат по-добър път – този, който наистина може да доближи мира. А мирът е това, което искаме повече от всичко":
Zelensky: I really want our relations – between Ukraine and America, and with all our other partners – to be strong, truly friendly, and without misunderstandings. These days, people ask why Ukraine is speaking more openly and directly to the world. The answer is simple. We want others to understand us – societies, nations, as many people as possible. When people understand what is really going on, political leaders can take a stronger path – the one that can really bring peace closer. And peace is what we want more than anything. https://t.co/9NPGLuObLh— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026