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Не бях аз: Тръмп се оправдава за Starlink, но с Мъск са замесени и двамата

16 октомври 2026, 21:45 часа 3110 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не бях аз: Тръмп се оправдава за Starlink, но с Мъск са замесени и двамата

След като всички американски медии зачоплиха въпроса със спирането на Starlink за Украйна президентът Доналд Тръмп започна да се оправдава, че не той е наредил това. "Не знам [кой го направи]. Защото не бях аз. И не мисля, че беше Илон [Мъск]. Мисля, че всичко си остана същото. Не съм сигурен дали е било спирано. Не бяхме ние. Проверих тази сутрин. Казват, че всичко работи както винаги", каза американският президент пред репортери.

Освен това Тръмп заяви, че имал добри отношения с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс - ОЩЕ: Питат го забрави ли, че Путин почна войната в Украйна: Тръмп пак е натясно, иска Израел да се бие с хутите (ВИДЕО)

В същото време The ​​Telegraph пише, че Илон Мъск лично е предложил на Тръмп да ограничи Starshield в Украйна, но след това публично е отрекъл всякакво участие. Според четирима източници на изданието, Мъск е този, който е предложил налагането на ограничения на скоростта на сателитните комуникационни терминали за Украйна. Тръмп от своя страна, според един източник, се е съгласил, след което Пентагонът е въвел ограниченията. 

В резултат на това скоростта на дроновете, работещи със Starshield, е била ограничена до приблизително 160 км/ч, което значително е усложнило прехващането на руските дронове с реактивен двигател.

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"Всъщност и двамата [Тръмп и Мъск] са били замесени", казва източник пред The ​​Telegraph. Високопоставен европейски служител и два украински източника са потвърдили тази информация пред изданието.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че възможностите на Starshield постепенно се възстановяват, но че предишните параметри на скоростта все още не са възстановени.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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