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Обявената за "адвокат" от Тръмп негова говорителка призна, че е била скъсана на изпита

16 октомври 2026, 10:50 часа 2141 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Обявената за "адвокат" от Тръмп негова говорителка призна, че е била скъсана на изпита

Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария призна, че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния след като бяха повдигнати много въпроси относно правото ѝ да упражнява адвокатска професия. В необичайно критично интервю вчера водещият на телевизия „Фокс Нюз“ Шон Ханити, смятан за един от най-влиятелните съюзници на Доналд Тръмп, попита Закария дали е издържала изпита. Тя отговори отрицателно, а след допълнителни въпроси призна, че не се е явявала повторно.

Тонът на интервюто на Ханити със Закария направи впечатление, тъй като той редовно представя Тръмп и екипа му в силно положителна светлина. Вчера обаче той попита Закария за медийни публикации, според които тя самата се е представяла като адвокат в социалните мрежи, въпреки че няма доказателства, че притежава право да упражнява адвокатска професия. Той я попита защо просто не е признала, че не е издържала изпита. 

Закария се опита да омаловажи случая, като обясни, че вече е знаела, че ще живее в Китай, поради което резултатът от изпита нямал значение. „Вече се бях записала за изпита и през лятото знаех, че ще живея в Китай. Резултатът от изпита нямаше значение, а се явих, защото не исках да бъде отбелязано, че съм се отказала“, заяви тя.

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Закария има диплома по право от университета „Пепърдайн“ и преди това е работила за известна адвокатска кантора в Китай. В автобиографията си тя е посочила, че е била и главен юрисконсулт на организация в Калифорния. Но въпреки многократното използване от нейна страна на определението „адвокат“, всъщност тя няма право да упражнява тази професия в САЩ. 

Спорът отчасти се съсредоточава върху разликата между английските термини attorney и lawyer. Макар често да се използват като синоними, първият обикновено обозначава лице, което има право да упражнява адвокатска професия, докато вторият понякога се използва и за хора с юридическо образование.

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Закария заяви пред „Ню Йорк таймс“, че е потърсила съвет как да се представя професионално, преди да започне да се появява като телевизионен коментатор. Било ѝ препоръчано да не използва определението attorney, но ѝ било казано, че lawyer е приемливо. Според правни експерти обаче и вторият термин може да създаде впечатление за притежаване на адвокатска правоспособност, а употребата му потенциално представлява нарушение на закона. 

Самият Тръмп нарече Закария „адвокат“, когато обяви назначаването ѝ. За настоящата ѝ длъжност в Белия дом не се изисква юридическо образование или адвокатска правоспособност.

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Доналд Тръмп адвокат Кейти Закария
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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