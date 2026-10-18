Пожар във военна база в Канада взе жертви и ранени (ВИДЕО)

Най-малко 7 загинали при мащабен пожар във военна база в Канада. Десетки други са ранени след мощна експлозия във военната база „Уейнрайт“ (CFB Wainwright) в провинция Алберта по време на учение с бойни стрелби. Според първоначалните данни, по време на учението е бил повреден газопровод, което е предизвикало експлозия и голям пожар. Силни ветрове са разпалили пламъците, довели до бързото разрастване на огъня.
🇨🇦 At least 7 dead in massive fire at Canadian military base Dozens more were injured after a powerful explosion at CFB Wainwright in Alberta during live-fire training. According to preliminary reports, a gas pipeline was damaged during the exercise, triggering an explosion and a major fire. Strong winds then fueled the flames, causing the fire to spread rapidly.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Товарен влак в "огнен пръстен" в Канада
Припомняме, че товарен влак се озова в огнен пръстен по време на огромен горски пожар в Канада. Товарният влак на CN Rail е бил принуден да спре близо до Армстронг, Онтарио, между селата Колинс и Армстронг, след като стена от пламъци достигна релсите и започна да обгражда влака. Случващото се е заснето на видео - в него се чува как машинистът предупреждава диспечера, че огънят може да ги "превземе" всеки момент.
😨🔥 A freight train found itself trapped in a ring of fire during a massive Canadian wildfire A CN Rail freight train came to a stop near Armstrong, Ontario, after a wall of flames reached the tracks and began surrounding the train. In the video, the crew can be heard warning dispatch that the fire could overtake them at any moment. With flames on all sides, thick smoke, and almost zero visibility, the situation looked apocalyptic. The crew was later evacuated safely, and rail traffic in the area was temporarily suspended. Just a little longer, and the entire train could have turned into a giant torch.— NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026
С пламъци от всички страни, гъст дим и почти нулева видимост, ситуацията изглежда апокалиптична. По-късно екипът, обслужващ влака, е евакуиран безопасно, а железопътният трафик в района беше временно спрян.
Кадрите дават представа - още малко и целият влак можеше да се превърне в гигантска факла.
Местната полиция (OPP) съобщи, че в зоната на пожара са останали блокирани и изоставени три влака, превозващи запалими и опасни материали. Те са били спрени превантивно на безопасна дистанция, за да се избегнат големи експлозии, посочва CBS. Има и критики от синдикати в Канада, че изобщо не е трябвало да се стига до това, защото горски пожари в този район има от 5 седмици - над 150, като поне 50 са извън контрол.