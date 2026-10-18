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Пожар във военна база в Канада взе жертви и ранени (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 12:38 часа 910 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пожар във военна база в Канада взе жертви и ранени (ВИДЕО)

Най-малко 7 загинали при мащабен пожар във военна база в Канада. Десетки други са ранени след мощна експлозия във военната база „Уейнрайт“ (CFB Wainwright) в провинция Алберта по време на учение с бойни стрелби. Според първоначалните данни, по време на учението е бил повреден газопровод, което е предизвикало експлозия и голям пожар. Силни ветрове са разпалили пламъците, довели до бързото разрастване на огъня.

Товарен влак в "огнен пръстен" в Канада

Припомняме, че товарен влак се озова в огнен пръстен по време на огромен горски пожар в Канада. Товарният влак на CN Rail е бил принуден да спре близо до Армстронг, Онтарио, между селата Колинс и Армстронг, след като стена от пламъци достигна релсите и започна да обгражда влака. Случващото се е заснето на видео - в него се чува как машинистът предупреждава диспечера, че огънят може да ги "превземе" всеки момент.

С пламъци от всички страни, гъст дим и почти нулева видимост, ситуацията изглежда апокалиптична. По-късно екипът, обслужващ влака, е евакуиран безопасно, а железопътният трафик в района беше временно спрян.

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Кадрите дават представа - още малко и целият влак можеше да се превърне в гигантска факла.

Местната полиция (OPP) съобщи, че в зоната на пожара са останали блокирани и изоставени три влака, превозващи запалими и опасни материали. Те са били спрени превантивно на безопасна дистанция, за да се избегнат големи експлозии, посочва CBS. Има и критики от синдикати в Канада, че изобщо не е трябвало да се стига до това, защото горски пожари в този район има от 5 седмици - над 150, като поне 50 са извън контрол.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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