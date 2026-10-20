Кабинетът "Радев":

Рубио се кълне, че САЩ не са изоставили Украйна. За липса на ракети за Patriot обаче има признание (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 18:19 часа 1347 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рубио се кълне, че САЩ не са изоставили Украйна. За липса на ракети за Patriot обаче има признание (ВИДЕО)

Не е имало никакво нарочно политическо решение в ущърб и с цел да бъде вредено на Украйна. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по отношение на подаването на данни от САЩ за ранно предупреждение при изстрелване на руски балистични ракети срещу цели в Украйна - ОЩЕ: Дипломацията не е наказателно дело, продължаваме да опитваме с преговорите с Путин

"Това е скандално. Това е възмутително. Просто не е вярно", закле се Рубио, визирайки, че "украинското правителство" казало, че украинци умират, защото САЩ не подават данни навреме при атаки с руски ракети. Вероятно имало проблем в подаването и систематизирането на данни за ранно предупреждение, проверявало се, по думите на държавния секретар на САЩ.

За капак обаче Рубио призна истина в думи на Зеленски – че договорени и платени ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot (Пейтриът) за Украйна чакали подписа на американския военен министър Пийт Хегсет, за да бъдат доставени. Защо – защото той правел оценка и преценка дали САЩ имат на първо място нужда от тях. Това важало и за ракети, които партньори на Украйна ѝ отпускат, но чакат разрешение от САЩ, защото това е американско оръжие и за прехвърляне на трета страна е нужно позволение от Съединените щати.

Самият Хегсет впоследствие буквално си призна - за ракетите-прехващачи искаме да сме уверени, че ние имаме колкото може повече. Той пак се сети, точно както и Доналд Тръмп, да обвини Джо Байдън, че изчерпал запаси от американски оръжия, като помагал на Украйна:

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По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е говорил с Рубио. Основните теми са били доставки на ракети-прехващачи, ранни предупреждения за руски удари с балистични ракети и възстановяване на пълния достъп до сателитните услуги Starlink/Starshield. Скоро пак ще говорим какъв е напредъкът по тези теми, уточни Зеленски.

Нищо, което правим за Украйна, не се е променило, увери Рубио - ОЩЕ: Зеленски: САЩ подновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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