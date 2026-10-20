Рубио се кълне, че САЩ не са изоставили Украйна. За липса на ракети за Patriot обаче има признание (ВИДЕО)

Не е имало никакво нарочно политическо решение в ущърб и с цел да бъде вредено на Украйна. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по отношение на подаването на данни от САЩ за ранно предупреждение при изстрелване на руски балистични ракети срещу цели в Украйна - ОЩЕ: Дипломацията не е наказателно дело, продължаваме да опитваме с преговорите с Путин

"Това е скандално. Това е възмутително. Просто не е вярно", закле се Рубио, визирайки, че "украинското правителство" казало, че украинци умират, защото САЩ не подават данни навреме при атаки с руски ракети. Вероятно имало проблем в подаването и систематизирането на данни за ранно предупреждение, проверявало се, по думите на държавния секретар на САЩ.

За капак обаче Рубио призна истина в думи на Зеленски – че договорени и платени ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot (Пейтриът) за Украйна чакали подписа на американския военен министър Пийт Хегсет, за да бъдат доставени. Защо – защото той правел оценка и преценка дали САЩ имат на първо място нужда от тях. Това важало и за ракети, които партньори на Украйна ѝ отпускат, но чакат разрешение от САЩ, защото това е американско оръжие и за прехвърляне на трета страна е нужно позволение от Съединените щати.

Rubio acknowledged that Patriot interceptors bought by Europe for Ukraine may still be awaiting Hegseth’s approval, saying the US constantly reviews whether they are needed elsewhere. He denied any political order to withhold support or early-warning intelligence from Kyiv. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026

Самият Хегсет впоследствие буквално си призна - за ракетите-прехващачи искаме да сме уверени, че ние имаме колкото може повече. Той пак се сети, точно както и Доналд Тръмп, да обвини Джо Байдън, че изчерпал запаси от американски оръжия, като помагал на Украйна:

Hegseth on Ukraine: We haven’t changed our posture in any way toward the Ukrainians. But certainly, with things like interceptors, we want to make sure our guys have the most possible as well. And President Zelensky knows that. https://t.co/USI5l0Ukc5 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

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По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е говорил с Рубио. Основните теми са били доставки на ракети-прехващачи, ранни предупреждения за руски удари с балистични ракети и възстановяване на пълния достъп до сателитните услуги Starlink/Starshield. Скоро пак ще говорим какъв е напредъкът по тези теми, уточни Зеленски.

Нищо, което правим за Украйна, не се е променило, увери Рубио - ОЩЕ: Зеленски: САЩ подновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна