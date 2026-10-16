Само пет дни след назначаването й: Новата говорителка на Белия дом напуска поста си (ВИДЕО)

Кейти Закария напуска поста говорител на Белия дом по-малко от седмица след назначаването си. Новината беше потвърдена в петък от високопоставен представител на американската администрация, съобщава Sky News. Оттеглянето ѝ идва на фона на засиленото внимание към твърденията ѝ, че е адвокат, въпреки че не е издържала адвокатския изпит.
По-рано днес президентът Доналд Тръмп заяви, че е посъветвал Захария да преосмисли дали иска да остане на поста само дни след първата й поява в залата за брифинги, съобщи "Би Би Си". „Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп пред журналисти. „На нейно място бих преосмислил решението си“, допълни още той.
Trump on Zacharia: I said when I get back we are going to talk. I don't think Katie should be made to suffer like she is suffering at the hands of the press. I will talk to her as soon as I get back. https://t.co/BUOhcTOCZr— Acyn (@Acyn) October 16, 2026
42-годишната Закария беше назначена за шестия главен говорител на Тръмп в Белия дом в рамките на двата му президентски мандата. Преди това тя е работила като политически коментатор и често е участвала в предавания на консервативните телевизионни мрежи Newsmax и Fox News. Била е и говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, както и съветник по комуникациите на социалната мрежа на Тръмп Truth Social.
Представянето й на първия брифинг в Белия дом в понеделник предизвика огромни критики и дори подигравателни коментари, като мнозина я определиха като неподготвена и видимо притеснена.
NYT: Trump fires new White House press secretary five days after her appointment Katie Zakaria held just one briefing, which lasted around 15 minutes. Following her appearance, which drew sharp criticism from journalists, questions immediately arose about her suitability for the role. The press secretary listed Donald Trump’s achievements, read from a script and answered only three questions. Media outlets also noted her stiffness and lack of eye contact. Questions were also raised about her legal credentials. Zakaria graduated from Pepperdine University School of Law in 2011 but, according to the WSJ, failed to pass the exam required to obtain a license to practice law in California.— NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026