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Само пет дни след назначаването й: Новата говорителка на Белия дом напуска поста си (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 21:22 часа 2671 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Само пет дни след назначаването й: Новата говорителка на Белия дом напуска поста си (ВИДЕО)

Кейти Закария напуска поста говорител на Белия дом по-малко от седмица след назначаването си. Новината беше потвърдена в петък от високопоставен представител на американската администрация, съобщава Sky News. Оттеглянето ѝ идва на фона на засиленото внимание към твърденията ѝ, че е адвокат, въпреки че не е издържала адвокатския изпит.

По-рано днес президентът Доналд Тръмп заяви, че е посъветвал Захария да преосмисли дали иска да остане на поста само дни след първата й поява в залата за брифинги, съобщи "Би Би Си". „Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп пред журналисти. „На нейно място бих преосмислил решението си“, допълни още той. 

42-годишната Закария беше назначена за шестия главен говорител на Тръмп в Белия дом в рамките на двата му президентски мандата. Преди това тя е работила като политически коментатор и често е участвала в предавания на консервативните телевизионни мрежи Newsmax и Fox News. Била е и говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, както и съветник по комуникациите на социалната мрежа на Тръмп Truth Social.

Представянето й на първия брифинг в Белия дом в понеделник предизвика огромни критики и дори подигравателни коментари, като мнозина я определиха като неподготвена и видимо притеснена. 

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Доналд Тръмп Белия дом говорител Кейти Закария
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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