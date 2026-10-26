САЩ може да възобновят военната помощ за Украйна след междинните избори

Ако Демократическата партия спечели междинните избори в САЩ на 3 ноември, външната политика на Вашингтон може да се промени драстично, включително спрямо Украйна, съобщава Ройтерс. Независими анализатори смятат, че демократите имат добри шансове да спечелят мнозинство в Камарата на представителите и евентуално и в Сената. Това би им позволило да си възвърнат част от властта във Вашингтон след две години контрол на републиканците.

Демократите обвиняват републиканците, че са позволили на администрацията на Тръмп ефективно да взема самостоятелно решения за започване на война и разпределяне на бюджетни средства, въпреки че Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса тези правомощия. Според Ройтерс, ако демократите поемат контрола над Конгреса, политиката на САЩ може да се промени в четири ключови области.

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Първото е ограничаването на войната с Иран. Тръмп започна военни действия на 28 февруари без предварително одобрение от Конгреса. Демократите многократно са се застъпвали за прекратяване на войната, освен ако президентът не получи законодателно одобрение. Като контролират поне една от двете камари на Конгреса, те биха могли да намалят разходите за отбрана и да изискват публично отчитане от служителите на администрацията.

Втората област е подновяването на подкрепата за Украйна. Тръмп до голяма степен преустанови пряката американска финансова и военна помощ за Киев. В същото време решението му да облекчи санкциите срещу руските енергийни ресурси предизвика недоволство дори сред някои републиканци. „Това би могло да им позволи да одобрят нова помощ за Украйна, която вероятно би получила необходимото мнозинство от две трети, за да отмени ветото на Тръмп“, се казва в изданието.

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Третата област е преразглеждането на помощта за Израел. Подкрепата за страната сред демократите е намаляла поради войната в Газа, смъртта на десетки хиляди палестински цивилни и насилието в окупирания Западен бряг. Според Ройтерс военната помощ за Израел през последната фискална година е възлизала на 3,8 милиарда долара - повече от която и да е друга страна.

Четвъртата област е съкращаване на военните разходи и възобновяване на международната помощ. Тръмп предложи увеличаване на бюджета за отбрана с 67%, до 1,5 трилиона долара. Демократите блокираха тази инициатива в Сената, отчасти поради действията му по отношение на войната с Иран и съкращенията в социалните програми.

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