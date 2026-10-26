САЩ се готвят за война, при която няма дори ток за базите им

Пентагонът подготвя американски военни бази за пълномащабна война. Според документи, чието съдържание беше оповестено от Fox News, Пентагонът подготвя ключови военни бази в цялата страна за поне 90 дни напълно автономна работа при пълномащабна война, която би сринала електропреносните мрежи, би нарушила веригите за доставки и би застрашила критична инфраструктура в Съединените щати.

Това ново изискване е част от FORTRESS, военна инициатива, която трябва да гарантира, че американските военни части могат да продължат бойните операции, дори ако гражданските системи, на които разчитат, са извън строя. Инициативата включва дори преносими ядрени реактори за осигуряване на електричество за военни бази.

Пентагонът също така полага основите за преориентиране на цивилни предприятия към производство за военни цели по време на криза, като едновременно с това подготвя алтернативни вериги за доставки и стратегически резерви, за да осигури непрекъснати доставки на оръжия, гориво и други основни материали.

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"Не искаме да разчитаме на стандартна гражданска общинска инфраструктура, за да подкрепим националната си отбрана. Просто не можем да направим това. Това е неприемлив риск", каза говорителят на Пентагона Шон Парнел, отбелязвайки, че следващата война може да засегне и Съединените щати.

Парнел също така заяви, че Съединените щати отдавна разчитат на остарели предположения за това, че са защитени от два океана, но "президентът Тръмп разбира, че този свят се е сринал и той вече е проправил пътя за ново мислене: Златният купол, подновен фокус върху Западното полукълбо, Гренландия и Панама".

Той определи FORTRESS като застрахователна полица за Съединените щати и подчерта, че въоръжените сили трябва да останат бойно готови дори при тежка криза.

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