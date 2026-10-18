САЩ зоват Израел да предприеме по-строги мерки срещу нападенията на заселници в Западния бряг

Съединените щати настояват Израел да предприеме повече мерки за предотвратяване на нападенията на заселници на окупирания Западен бряг, заяви в събота американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс. „Много сме разтревожени от тези кадри и от това, което виждаме“, каза Рубио. „Помолихме израелците и продължаваме да ги молим да предприемат строги мерки срещу подобни прояви.“ Още: Нетаняху с нова заповед: Премахва незаконни израелски постове на Западния бряг

Тревожност

Коментарът му последва разпространението на видеозапис, показващ нападение срещу Хайди Левин, американска фотожурналистка от „Вашингтон пост“. Тя е сред най-малко двама души, ранени при инцидент в петък, когато израелски заселници нападнали палестински цивилни.

Европейски дипломати и френски кмет също са били нападнати на Западния бряг, съобщи белгийският външен министър.

Рубио заяви, че Държавният департамент е поискал информация за нападението срещу Левин. Пред журналисти преди отпътуването си за Узбекистан той посочи, че очаква отговор от американското посолство в Йерусалим до неделя.

Според израелската правозащитна организация „Йеш Дин“ заселници са участвали в най-малко 170 нападения срещу палестинци от 27 септември насам, около началото на ежегодната беритба на маслини.

Още: Няма отпуска за войниците: Израел се готви за мащабна операция