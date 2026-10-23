След като обвини Украйна: Тръмп обяви, че Иран вдига цените на горивата чрез Ормузкия проток

"Иран прави всичко възможно, за да повиши цената на петрола преди междинните избори в САЩ. Те дори измислят фалшиви удари, мини и всичко друго, защото сега през Ормузкия пролив преминава повече петрол, отколкото дори преди началото на конфликта". Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Така, след като седмици наред той обвиняваше за високите цени на дизела Украйна заради ударите по руски рафинерии, той на практика призна, че напрежението в Иран е двигател зад поскъпването.

"Иранците продължават да убиват демонстранти и всеки друг, който случайно им пречи. Това наистина е зъл режим, и мога само да се надявам американската общественост и светът да разберат колко зли са те! 75 000 демонстранти лежат мъртви за по-малко от седем месеца. Шокиращо е как светът и Партията на демократите изглежда не се интересуват от това. Иран никога не може да има ядрено оръжие, и те никога няма да имат ядрено оръжие", завърши публикацията си Тръмп.