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Тръмп с нова идея за прекратяване на войната в Украйна (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 0:52 часа 825 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп с нова идея за прекратяване на войната в Украйна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да наложи 200% мита на Украйна и Русия, ако не бъде постигнато мирно споразумение между тях. Той направи това изявление на предизборен митинг.

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„Прекратихме пет войни благодарение на тарифите. Казах: „Ако продължите да се борите, ще ви наложим 200% тарифа“ и те спряха. Вероятно трябва да направим същото с Украйна и Русия незабавно. Никога не ми е хрумвало. Но ние не купуваме достатъчно от тях, за да наложим тази мярка, така че няма да проработи“, каза американският президент.

Тръмп заяви още, че се надява, че Съединените щати са близо до „слагането на край на това бедствие“. „Надявам се, че сме близо до прекратяване на катастрофата между Русия и Украйна. Надявам се, че ще я сложим“, каза той.

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Доналд Тръмп Русия мита война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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