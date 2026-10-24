Тръмп с нова идея за прекратяване на войната в Украйна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да наложи 200% мита на Украйна и Русия, ако не бъде постигнато мирно споразумение между тях. Той направи това изявление на предизборен митинг.
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„Прекратихме пет войни благодарение на тарифите. Казах: „Ако продължите да се борите, ще ви наложим 200% тарифа“ и те спряха. Вероятно трябва да направим същото с Украйна и Русия незабавно. Никога не ми е хрумвало. Но ние не купуваме достатъчно от тях, за да наложим тази мярка, така че няма да проработи“, каза американският президент.
Trump: We ended 5 wars thanks to tariffs. I said, "If you continue to fight, we're going to put a 200% tariff on you," and they stopped. We should probably immediately do it with Ukraine and Russia. Never thought of it. But we don't buy enough to do it to them, so it doesn't work.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
Тръмп заяви още, че се надява, че Съединените щати са близо до „слагането на край на това бедствие“. „Надявам се, че сме близо до прекратяване на катастрофата между Русия и Украйна. Надявам се, че ще я сложим“, каза той.
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