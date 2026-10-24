Тръмп се похвали, че разпознава жираф: И този човек държи ядреното куфарче!

Американският президент Доналд Тръмп, който често прави нелепи изказвания, този път сериозно обезпокои интернет потребителите, след като се похвали какви резултати бил показал на когнитивните тестове. В реч на предизборен митинг в Канзас на 19 октомври, той обяви, че се е справил "перфектно" с тестовете цели три пъти. Нещо, което, по думите му, малко хора били способни да направят.

Какви били въпросите на теста? "Първият е толкова елементарен. В него ти показват лъв, мечка, змия и жираф, и питат: "Кое от тях е жирафът?" Друг въпрос от теста - "вземете едно число, да речем 49. Вземете числото и го умножете по три. Разделете го на три. Удвоете резултата. Извадете 400. Добавете 293. И разделете на седем."

"Какъв е вашият резултат? Е, колко хора биха постигнали такъв? Аз го постигнах. Колко хора биха могли?", запита Тръмп.

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И добави, че лекарят, провел изследването, му споделил, че в своята 30-годишна практика никога не е виждал някой да постига перфектен резултат няколко поредни пъти - като Тръмп.

Американският президент добави още, че пресата показвала само лесната част от теста докато той винаги се бил справял отлично.

Както пише Irish Star, след това изказване на Тръмп много потребители в социалните мрежи били обезпокоени, тъй като този човек държи кодовете за ядреното оръжие. Такъв пример е журналистът Мехди Хасан, който написа в X: "Безумие. Той държи ядрените кодове".

Друг потребител коментира: "Той се хвали, че е назовал лъв и жираф. Човекът с ядрените кодове, дами и господа". Трети пише: "Страната ни на практика се управлява от малко дете".

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Trump on Cognitive Test: One of the questions is like 49 triple it. Divide by 3. Double that. Subtract 400. Add 293. And divide by 7. What's your number now? I got it. My uncle was the smartest scientist in the history of MIT. https://t.co/Yp0DXKawxN — Acyn (@Acyn) October 20, 2026