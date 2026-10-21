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В Конгреса вече точат зъби за Мъск заради Starlink/Starshield за Украйна (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 14:29 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Конгреса вече точат зъби за Мъск заради Starlink/Starshield за Украйна (ВИДЕО)

"Това се казва в материала засега, но трябва да разследваме – да го привикаме (в Конгреса) и да даде показания под клетва. Това е много, много сериозен въпрос – не може просто да го захвърлим, да го подминем. Това е сериозна, сериозна тема. Защото да изкривиш Starshield по този начин, който коства човешки животи – трябва да има последствия". Това заяви републиканецът-конгресмен Брайън Фицпатрик, който е работил като агент на ФБР цели 14 години, бил е и федерален прокурор. Той говори по темата с ограничаването на Starlink/Starshield за Украйна - ОЩЕ: WSJ: Мъск е наредил забавянето на Starlink, което шокира Украйна

Фицпатрик сподели пред CNN, че ако действително Илон Мъск е отговорен за ограничаване на Startlink за Украйна, то това е законово нарушение поне на първо четене от данните, които бившият агент на ФБР е видял. Мъск има власт над Starlink, но не и над военния вариант Starshield, посочи Фицпатрик защо говори за нарушение на закона в САЩ. Никой цивилен не може да има думата как да се ползва Starshield, подчерта Фицпатрик, който подчерта, че е говорил със свои колеги-конгресмени и има желание да се стигне до дъното. Освен това, ще се проучва и дали някоя държавна агенция/министерство в САЩ е ограничила Starlink/Starshield и съответно ще се налагат наказания под формата на спиране на пари за нея/него, ако са превишени правомощия:

Сенаторът-демократ Крис Кунс също коментира, че е абсурдно един човек да контролира услуги като Starlink/Starshield, които са от стратегическа значимост. Не може един човек с едно копче да включва и изключва изтребители или ядрени подводници. "Трябва да задаваме сериозни въпроси защо един човек (Мъск) има правомощия като на четиризвезден генерал по отношение на изхода от война на половин свят разстояние, където нашите интереси са заедно с тези на Украйна", каза Кунс:

Рубио дали Мъск е виновен: Украйна нямаше да съществува без нас

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Попитан дали Мъск е спрял Starlink/Starshield за Украйна, американският държавен секретар Марко Рубио избяга от отговор, като се впусна в тирада как администрацията на Тръмп нямало да се защитава по темата и изсипа куп думи, че без американска помощ Украйна нямало да съществува. Рубио включи дадени „милиарди долари“ за Украйна от САЩ и при Тръмп, след като точно Тръмп спря военните пакети за Украйна (изпълни само вече договорени и пуснати в действие пакети от Байдън) и измисли програмата PURL, за да купуват други държави от НАТО американско оръжие за Украйна. Колко администрацията на Тръмп се грижи с всички сили за цивилните в Украйна предвид скандала със Starlink/Starshield, прилагаме и видео - ОЩЕ: Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски каза пред Fox News, че вече е говорил с Рубио, разузнавателните данни от САЩ пак идват в Украйна в пълен обем, но Starlink-Starshield все още е ограничена услуга, но Рубио обещал да работи да не е така:

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Илон Мъск Марко Рубио Starlink Starshield Брайън Фицпатрик
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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