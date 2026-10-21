В Конгреса вече точат зъби за Мъск заради Starlink/Starshield за Украйна (ВИДЕО)

"Това се казва в материала засега, но трябва да разследваме – да го привикаме (в Конгреса) и да даде показания под клетва. Това е много, много сериозен въпрос – не може просто да го захвърлим, да го подминем. Това е сериозна, сериозна тема. Защото да изкривиш Starshield по този начин, който коства човешки животи – трябва да има последствия". Това заяви републиканецът-конгресмен Брайън Фицпатрик, който е работил като агент на ФБР цели 14 години, бил е и федерален прокурор. Той говори по темата с ограничаването на Starlink/Starshield за Украйна - ОЩЕ: WSJ: Мъск е наредил забавянето на Starlink, което шокира Украйна
Фицпатрик сподели пред CNN, че ако действително Илон Мъск е отговорен за ограничаване на Startlink за Украйна, то това е законово нарушение поне на първо четене от данните, които бившият агент на ФБР е видял. Мъск има власт над Starlink, но не и над военния вариант Starshield, посочи Фицпатрик защо говори за нарушение на закона в САЩ. Никой цивилен не може да има думата как да се ползва Starshield, подчерта Фицпатрик, който подчерта, че е говорил със свои колеги-конгресмени и има желание да се стигне до дъното. Освен това, ще се проучва и дали някоя държавна агенция/министерство в САЩ е ограничила Starlink/Starshield и съответно ще се налагат наказания под формата на спиране на пари за нея/него, ако са превишени правомощия:
Republican lawmaker and former FBI agent Brian Fitzpatrick is calling for an investigation into restrictions on Starshield for Ukraine. He says that if Elon Musk ordered the slowdown, it was likely illegal because Musk can make decisions about civilian Starlink, but not Starshield, which Fitzpatrick described as a military national security asset. He says he is prepared to call everyone involved, including Musk, before Congress to testify under oath. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2026
Сенаторът-демократ Крис Кунс също коментира, че е абсурдно един човек да контролира услуги като Starlink/Starshield, които са от стратегическа значимост. Не може един човек с едно копче да включва и изключва изтребители или ядрени подводници. "Трябва да задаваме сериозни въпроси защо един човек (Мъск) има правомощия като на четиризвезден генерал по отношение на изхода от война на половин свят разстояние, където нашите интереси са заедно с тези на Украйна", каза Кунс:
Democratic Senator Chris Coons criticized Elon Musk's control over strategically important technology, saying one person should not be able to influence the course of a war "with one switch." He compared it to a private individual being able to turn fighter jets, aircraft carriers or nuclear submarines on and off, and argued that dual-use technologies can be critical to modern combat. Coons said US interests align with Ukraine, not Russia. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2026
Рубио дали Мъск е виновен: Украйна нямаше да съществува без нас
Попитан дали Мъск е спрял Starlink/Starshield за Украйна, американският държавен секретар Марко Рубио избяга от отговор, като се впусна в тирада как администрацията на Тръмп нямало да се защитава по темата и изсипа куп думи, че без американска помощ Украйна нямало да съществува. Рубио включи дадени „милиарди долари“ за Украйна от САЩ и при Тръмп, след като точно Тръмп спря военните пакети за Украйна (изпълни само вече договорени и пуснати в действие пакети от Байдън) и измисли програмата PURL, за да купуват други държави от НАТО американско оръжие за Украйна. Колко администрацията на Тръмп се грижи с всички сили за цивилните в Украйна предвид скандала със Starlink/Starshield, прилагаме и видео - ОЩЕ: Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)
⚡️ Rubio says Ukraine wouldn't exist today without the US "We're no longer going to be defensive about this topic, okay?" the US Secretary of State told reporters in a visibly irritated tone, stressing that Ukraine would not exist as a sovereign state without American assistance. According to Rubio, the US has provided Ukraine with billions of dollars in aid, starting under the Biden administration and continuing under Trump. At the same time, Rubio acknowledged the bravery of Ukrainian soldiers, who have "very bravely fought for their country" against a much larger nation. What?..— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
💔 The horrifying reality of everyday life in Kyiv. A woman breaks down in tears as she watches from her window while a person burns alive inside a car “They're trying to save him. It just hit right here. He was driving down the road, right before our eyes — and it struck his car directly. That's it,” says the Kyiv resident off-camera, unable to hold back her emotions after witnessing the horrifying scene.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски каза пред Fox News, че вече е говорил с Рубио, разузнавателните данни от САЩ пак идват в Украйна в пълен обем, но Starlink-Starshield все още е ограничена услуга, но Рубио обещал да работи да не е така:
Zelensky: I spoke yesterday with Secretary Rubio. By the way, now intelligence works. Thank you so much. It was very dangerous for us not to get early warning information about ballistic attacks from the Russian side. Right now, it works. About Starlink, Starshield — it’s still limited, but the Secretary told me that he will work with his team on this, to unblock this question. God bless, it will be done.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026