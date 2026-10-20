Войната в Иран:

"Време е да намери друг преговарящ": Тръмп с остра атака срещу Зеленски, хвали Путин и Си (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 1:11 часа 1912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Време е да намери друг преговарящ": Тръмп с остра атака срещу Зеленски, хвали Путин и Си (ВИДЕО)

„Може би е време Володимир Зеленски да прати някой друг, който да преговаря за мир от името на Украйна“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти пред Белия дом. В размяната на въпроси и отговори, той отново остро нападна Зеленски и неколкократно защити Владимир Путин и Си Дзинпин, като дори ги похвали.

„Дадохме много на Украйна. Те не ни дадоха нищо, помнете това. Ние им дадохме стотици милиарди в помощ“, заяви за пореден път Тръмп.

На въпрос дали подкрепя Путин като отменя санкциите срещу Русия, американският президент отговори: „Аз подкрепям спиране на войната. Това е нещото, с което се занимавам и с което си изкарвам прехраната“.

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„Преговарям с Путин по въпроса за Украйна, затова не искам да прекъсна преговорите точно по средата“, обясни Тръмп.

Попитан за изявлението на украинския президент, че Тръмп се позиционира от грешната страна на историята, американският президент отговори: „Зеленски не знае за какво говори. Зеленски трябваше да е уредил тази война отдавна. Ако беше слушал мен, щеше да е сключил много по-добра сделка отдавна. И щеше да има милион души живи от негова страна“.

Той даде странно обяснение за позицията си, при това го направи втори път публично. „Гледах една жена по телевизията онази вечер. Тя обвинява Зеленски. Казва: „Зеленски убива нашите мъже. Нашите мъже умират. Нашите мъже нямат крака. Те са в психиатрични заведения.“ Тя говори за Украйна. Тя е много известна. Искат да я затворят в затвор. Искам да видя края на тази война“, обясни той - пак без да казва коя е жената и къде я е гледал.

На въпрос кой е наредил прекъсването на Starlink в Украйна, Тръмп отговори: „Не знам кой е бил, но бих искал да разбера“.

Американският президент неколкократно буквално похвали Русия и Китай както за ролята им във войната в Украйна, така и за конфликта в Иран. „Си Дзинпин е много справедлив по отношение на Украйна. Той не се е намесил много. Същото важи и за Русия. Те не са били никак близо до това, което можеха да бъдат. Те знаят, че ценя това“, обясни той.

Тръмп каза още, че Москва и Пекин не са се намесили сериозно в подкрепа на Иран. „Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия направи много малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. Когато Китай не прави кой знае какво, може би нищо за Иран, и Русия прави много малко за Иран, аз виждам това като много положително“, продължи Тръмп.

„Путин се отказва от Иран. Това е хубаво, защото ние удряме Иран много силно. Русия не е направила нищо в Иран, което да можем да видим“, каза още Тръмп.

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Доналд Тръмп Русия Владимир Путин Китай Володимир Зеленски война Украйна война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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