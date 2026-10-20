"Време е да намери друг преговарящ": Тръмп с остра атака срещу Зеленски, хвали Путин и Си (ВИДЕО)

„Може би е време Володимир Зеленски да прати някой друг, който да преговаря за мир от името на Украйна“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти пред Белия дом. В размяната на въпроси и отговори, той отново остро нападна Зеленски и неколкократно защити Владимир Путин и Си Дзинпин, като дори ги похвали.
Trump on Ukraine: It's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine. https://t.co/13Kx0laUWb— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
„Дадохме много на Украйна. Те не ни дадоха нищо, помнете това. Ние им дадохме стотици милиарди в помощ“, заяви за пореден път Тръмп.
Trump on Ukraine: We've given a lot to Ukraine. They've given nothing to us. https://t.co/L9hgIx4ijR— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
На въпрос дали подкрепя Путин като отменя санкциите срещу Русия, американският президент отговори: „Аз подкрепям спиране на войната. Това е нещото, с което се занимавам и с което си изкарвам прехраната“.
Reporter: Zelensky says you're supporting Putin by waiving these sanctions. Trump: I'm supporting stopping the war. Reporter: How does that help stop the war? Trump: Why? Because that's what I do for a living. https://t.co/jEiwul5Gzt— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
„Преговарям с Путин по въпроса за Украйна, затова не искам да прекъсна преговорите точно по средата“, обясни Тръмп.
Trump on Ukraine: We're negotiating with Putin on Ukraine, so I'm not looking to break up negotiations right in the middle. https://t.co/mYFgsVUzzc— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Попитан за изявлението на украинския президент, че Тръмп се позиционира от грешната страна на историята, американският президент отговори: „Зеленски не знае за какво говори. Зеленски трябваше да е уредил тази война отдавна. Ако беше слушал мен, щеше да е сключил много по-добра сделка отдавна. И щеше да има милион души живи от негова страна“.
Q: Zelensky says you're on the wrong side of history. Trump: Zelensky doesn't know what he's talking about. https://t.co/B95z9qFFRx— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Той даде странно обяснение за позицията си, при това го направи втори път публично. „Гледах една жена по телевизията онази вечер. Тя обвинява Зеленски. Казва: „Зеленски убива нашите мъже. Нашите мъже умират. Нашите мъже нямат крака. Те са в психиатрични заведения.“ Тя говори за Украйна. Тя е много известна. Искат да я затворят в затвор. Искам да видя края на тази война“, обясни той - пак без да казва коя е жената и къде я е гледал.
Trump on Ukraine: I was watching a woman on TV the other night. She blames Zelensky. She says, "Zelensky is killing our men. Our men are dying. Our men have no legs. They're in mental institutions." She is talking about Ukraine. She is very well known. They want to put her in prison.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
На въпрос кой е наредил прекъсването на Starlink в Украйна, Тръмп отговори: „Не знам кой е бил, но бих искал да разбера“.
Q: Who ordered the interruption of Starlink in Ukraine? Trump: I don't know who it was, but I'd like to find out. https://t.co/XnOPxp8db5— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Американският президент неколкократно буквално похвали Русия и Китай както за ролята им във войната в Украйна, така и за конфликта в Иран. „Си Дзинпин е много справедлив по отношение на Украйна. Той не се е намесил много. Същото важи и за Русия. Те не са били никак близо до това, което можеха да бъдат. Те знаят, че ценя това“, обясни той.
Trump on Ukraine War: Xi Jinping has been very fair on Ukraine. He hasn't been very much involved. Same with Russia. They haven't been nearly what they could've been. They know I appreciate that. https://t.co/nG7C1XKYGc— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Тръмп каза още, че Москва и Пекин не са се намесили сериозно в подкрепа на Иран. „Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия направи много малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. Когато Китай не прави кой знае какво, може би нищо за Иран, и Русия прави много малко за Иран, аз виждам това като много положително“, продължи Тръмп.
Trump on Iran: Russia could've done a lot more to help Iran. Russia has done very little for Iran. China could've done a lot more for Iran. When China does not that much, maybe nothing for Iran, and Russia does very little for Iran, I view that as being a very positive thing. https://t.co/nOM93W0uwc— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
„Путин се отказва от Иран. Това е хубаво, защото ние удряме Иран много силно. Русия не е направила нищо в Иран, което да можем да видим“, каза още Тръмп.
Trump on Putin: Putin is laying off Iran. That's nice because we're hitting Iran very hard. Russia has done nothing in Iran that we can see, and I think that's very positive. https://t.co/exTY2nj21O— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026