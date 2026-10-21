WSJ: Мъск е наредил забавянето на Starlink, което шокира Украйна

Американският милиардер и основател на SpaceX Илон Мъск нареди затварянето на военната версия на Starlink – Starshield, от която зависи Украйна. Това съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители и хора, запознати с въпроса. Изданието твърди, че Мъск се е съгласил да забави сателитната интернет система Starlink, която осигурява достъп до интернет чрез хиляди спътници, обикалящи около Земята.

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Мъск и Тръмп обсъдиха решението за Starlink по телефона малко след като ограниченията станаха публични. Някои американски служители твърдят, че Мъск е действал едностранно и че Тръмп не е издал конкретна заповед за наказване на Украйна. Източник, запознат със ситуацията, обаче заяви, че Мъск е разговарял с няколко висши служители на администрацията, включително със самия Тръмп, преди да бъде въведено новото ограничение на скоростта.

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Основателят на SpaceX наложи ограничение на скоростта, с която украинското оборудване може да остане свързано към сателитната мрежа. Това направи някои бойни системи, използвани за сваляне на вражески дронове, практически неизползваеми. Това е предизвикало паника в Киев и объркване в администрацията на Тръмп, според американски служители и хора, запознати с въпроса.

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Изданието отбелязва, че както Мъск, така и президентът на САЩ Доналд Тръмп са изразили възмущение от Украйна заради атаките ѝ срещу руски петролни рафинерии през последните седмици. Тръмп твърди, че тези атаки са завишили цените на енергията.

Забавянето на Starlink

По-рано представителят на Пенсилвания Майк Фицпатрик обеща, че тези, които ограничават дейностите на Starshield, „ще бъдат щателно разследвани и подведени под пълна отговорност“. Той се застъпва за провеждане на изслушвания в Конгреса и налагане на „незабавни, сериозни и наказателни съкращения на бюджета за всяка отговорна агенция или нейния ръководител“. Сенатор Том Тилис от Северна Каролина нарече това или „неприемлива грешка или пропуск“, или умишлено „решение за разчистване на полето за руска атака“.

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Същевременно Би Би Си цитира бившия посланик на САЩ в НАТО Кърт Волкър, който казва, че Starlink дава на Украйна възможността да види какво предстои и да защити хората. Волкър добави, че ако бъде изключен, още повече хора ще загинат и би било цинично и безсърдечно решение да се забави този процес по начина, по който беше направен. Освен това Украйна се нуждае от сателитни комуникации, за да защити въздушното си пространство от руски атаки, по-специално за да контролира дроновете-прехващачи, които свалят „Шахеди“.

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