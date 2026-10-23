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WSJ: Тръмп звъннал на Мъск и го помолил да няма ограничения на Starlink за Украйна

23 октомври 2026, 1:17 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
WSJ: Тръмп звъннал на Мъск и го помолил да няма ограничения на Starlink за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на Илон Мъск и е поискал от него да премахне ограниченията на Украйна върху употребата на “Старлинк”, съобщи в. “Уолстрийт джърнъл”, цитиран от Ройтерс, позовавайки се на официални представители във Вашингтон. 

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Системата “Старлинк” днес работи по-добре след разговора на Тръмп с Мъск, съобщиха американски и украински представители, цитирани от “Уолстрийт джърнъл”. Няколко украински представители обаче твърдят, че системата не е била възстановена до пълна функционалност, но е работила при по-висока скорост, отколкото когато е била ограничена.

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По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоростта на “Старлинк” не е възстановена в Украйна и добави, че се надява да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в близките дни. Тръмп е казал на Мъск, че е ядосан от това, че скоростта на система остава ограничена до около 160 км/ч, написа изданието.

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Вчера Рубио заяви, че решенията относно достъпа на Украйна до “Старлинк” се вземат от нейната родителска компания “СпейсЕкс” и от главния изпълнителен директор Илон Мъск, а не от Белия дом. Украйна използва “Старлинк” за комуникация на бойното поле и за работата на дроновете. Ограниченията в сателитната връзка попречиха на атаките на силите на страната и на мисиите за противовъздушна отбрана с дронове срещу Русия.

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Доналд Тръмп Илон Мъск Starlink война Украйна Starshield
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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