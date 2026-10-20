Войната в Украйна:

Заради сближаването му с Русия: Все повече републиканци заплашват да блокират инициативи на Тръмп

20 октомври 2026, 1:40 часа 1751 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради сближаването му с Русия: Все повече републиканци заплашват да блокират инициативи на Тръмп

Все по-голям брой републиканци в Камарата на представителите заплашват да блокират предложените от Доналд Тръмп 350 милиарда долара допълнително финансиране за Пентагона, освен ако администрацията му не заеме по-строга позиция срещу Русия. Спорът идва след решението на Тръмп да облекчи руските санкции и да разреши внос на руско дизелово гориво, за да помогне за понижаване на нарастващите цени на горивата.

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Републиканците също критикуват ограниченията върху достъпа на Украйна до американска разузнавателна информация и сателитна технология, като твърдят, че тези стъпки укрепват Путин и отслабват отбраната на Украйна. Републикански законодатели, след които Дон Бейкън и Брайън Фицпатрик, изискват от Тръмп да възстанови санкциите и достъпа на Украйна до критична военна подкрепа. Някои предупреждават, че биха могли да се противопоставят не само на финансирането за Пентагона, но и на други приоритети на администрацията, пише The Hill.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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