BBC Verify: Резултатите от стотици разследвания на ЦАХАЛ за убийства не са публикувани

BBC Verify, услугата за проверка на данни на BBC, е идентифицирала 254 случая, в които израелските сили са обвинени в убийство или нараняване на хора в Газа, Ливан, окупирания Западен бряг и Израел. Военните твърдят, че са разследвали тези инциденти, но резултатите не са публикувани. Използвайки специално разработени инструменти за изкуствен интелект, BBC Verify анализира над 60 000 новинарски репортажа и проучи стотици инциденти, в които Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) са обвинени в причиняване на щети от началото на войната в Газа.

Сирия обвини Израел в опити за дестабилизиране на региона

Внимателен преглед

След внимателен ръчен преглед на всеки инцидент, са открити 300 случая, за които военните са заявили, че са били прегледани и разследвани, но само 28 от тях са публикували резултати от разследването на уебсайта на ЦАХАЛ. Статусът на разследванията за други 18 случая е неясен. BBC Verify многократно се е свързвала с ЦАХАЛ относно всеки от тези случаи, но е получила информация само за два инцидента, които според военните все още се разследват. „Армията на отбраната на Израел (ЦАХАЛ) приема с най-голяма сериозност всяко твърдение или доклад, повдигащ опасения относно поведение, което може да противоречи на закона или директивите на ЦАХАЛ“, се казва в изявлението.

Още: Крайъгълен камък: Израел да прекрати "насилственото изграждане" на селища на Западния бряг

Международният комитет на Червения кръст, който работи във военни зони, за да гарантира спазването на Женевските конвенции, публикува насоки, изискващи разследванията на потенциални нарушения на международното хуманитарно право, независимо дали са наказателни или други, да бъдат възможно най-прозрачни.

Инцидентите

От 254-те инцидента, идентифицирани от BBC Verify, 158 са се случили в ивицата Газа, 48 на Западния бряг и 32 в Ливан. Други 16 са се случили в Израел или в центрове за задържане, управлявани от ЦАХАЛ. Всички те са се случили между 7 октомври 2023 г. и 19 август 2026 г. и се съобщава, че поне един човек е бил убит в над 200 от инцидентите. Някои от инцидентите, за които не са публикувани резултати от разследване, датират от края на 2023 г. Един от инцидентите с най-голям брой смъртни случаи е нападението през август 2024 г. срещу училищна сграда в Газа, при което според съобщенията загинаха най-малко 93 души, включително шест жени и 11 деца.

Нетаняху с предупреждение към палестинците преди изборите в Израел

В продължение на три години израелските военни често отговарят на твърдения за щети, като заявяват, че инцидентът се разследва под някаква форма, като например „разглежда“, „преглежда“, „анализира“ или „проверява“. Често този отговор е последното нещо, което се знае по въпроса.

Още: Нетаняху използва коледно видео на Федерер и Надал, за да рекламира войните си

Снимки: Getty images