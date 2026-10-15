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Десетки загинали: Срути се покрив на училище в Пакистан

15 октомври 2026, 16:07 часа 1725 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Десетки загинали: Срути се покрив на училище в Пакистан

Покривът на училище се срути в Пешавар, Пакистан, убивайки най-малко 34 души. Според Мохамад Асим, говорител на болницата „Лейди Рийдинг“ в Пешавар, последните данни показват, че сред загиналите са 32 ученици (20 момчета и 12 момичета) и един учител. Мемориалната болница „Насирула Хан Бабар“ в Пешавар съобщи за смъртта на едно дете. Двадесет ученици бяха евакуирани от училището, трима от които остават в болницата със сериозни наранявания.

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Загиналите

Всички загинали и ранени деца са били на възраст между шест и 12 години, повечето с наранявания на главата. Спасителите смятат, че може да има още деца, затрупани под развалините. Според началника на полицията в Пешавар Миан Саид, в училището е имало 110 ученици. Бедствието е станало в образователния център Ал-Хаир, частно училище в района на колонията Дир в северната част на Пешавар, столицата на провинция Хайбер Пахтунхва.

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Говорител на спасителната служба заяви пред пресата, че покривът на училището се е срутил над третия етаж, като е паднал на пода между третия и втория етаж, а двата етажа са се срутили върху учениците в класните стаи.

Причина за срутването

Причината за срутването все още не е официално установена, но началникът на полицията Саид каза пред репортери, че според неговата информация причината е структурната нестабилност на сградата.

„Това е слаба конструкция.“ „Покривът беше твърде тежък и се опираше на слаба конструкция, което доведе до срутването“, цитира Саид, цитиран от Ройтерс.

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Губернаторът на Хайбер Пахтунхва Файсал Карим Кунди нареди проверка на училищните сгради в цялата провинция. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф изрази съболезнования на семействата на жертвите и ранените. Офисът на президента Асиф Али Зардари заяви в социалната медийна платформа X, че тази трагедия е шокирала цялата страна и че президентът също е изразил искрените си съболезнования на семействата на загиналите деца.

Снимка: архив

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Пакистан загинали училище срутване на сграда ученици
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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