Голям танкер се взриви на мина в Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че петролен танкер се е взривил, след като се е натъкнал на мина, минавайки през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на ирански медии. Според разпространената информация танкерът е превозвал над 2 милиона барела суров нефт. Техеран каза, че товарният кораб се е опитвал нелегално да премине по стратегическия воден път, без да е получил съответното разрешение от иранските власти. Още: Удар с дрон или мина: Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Три петролни танкера попаднаха на мини и пламнаха

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Припомняме, че в неделя, 11 октомври, военноморските сили на Иранската ислямска революционна гвардия публикуваха видео, на което се вижда как супертанкер пламва, след като се е натъкнал на морска мина южно от Ормузкия проток. Гвардията заяви, че петролният танкер е изключил навигационните си системи и е имал намерение да напусне пролива по неразрешен от Техеран маршрут. Според военноморските сили корабът е третият такъв „нарушител“, който от събота насам се е натъкнал на морски мини по „неразрешения“ маршрут в протока и е пламнал.

Срещу танкера са били отправени предупреждения, твърди Революционната гвардия на Иран. Корабът е превозвал 750 000 барела суров нефт. След инцидента е последвала и експлозия, гласи информацията на местната информационна агенция Mehr.

На 28 февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран, Техеран затегна контрола си над Ормузкия проток, като забрани безопасното преминаване на кораби, принадлежащи на Израел и САЩ или свързани с тях плавателни съдове. В отговор пък Щатите наложиха морска блокада на иранските пристанища.

Преди около две седмици Иран е представил седем условия на САЩ, като изрично е посочил, че проливът Ормуз няма да бъде отворен отново и няма да се провеждат преговори, докато тези условия не бъдат изпълнени. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в края на септември, че Техеран би могъл да отвори отново стратегическия воден път в рамките на седем дни, ако Вашингтон приеме предложението, предадено чрез посредничеството на Катар. Съгласно плана се очаква САЩ да предприемат договорени мерки през първите четири или пет дни, което ще позволи нормалното корабоплаване през пролива да бъде възобновено на шестия ден, а преговорите за окончателно споразумение да започнат на седмия.

Изискванията на Техеран включват прекратяване на военните действия, освобождаване на замразените ирански активи, отмяна на ограниченията върху износа на ирански петрол и прекратяване на военноморската блокада на САЩ срещу иранските пристанища.

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