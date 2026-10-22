Хутите уцелиха саудитското военно министерство? (ВИДЕО)

Хутите твърдят, че са успели да ударят сградата на министерството на отбраната на Саудитска Арабия в Рияд. Твърдението е на официалния им говорител Яхия Сари. Засега няма официално потвърждение от саудитските власти.

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Думите на Сари: "Извършихме четири военни операции, насочени срещу Министерството на отбраната в Рияд, летище "Крал Фахд", съоръжение на Aramco в Янбу и летище "Абха". Всички цели бяха директно ударени. Полетите на летище "Крал Фахд" бяха преустановени.

Предупреждаваме Саудитска Арабия, че атаките срещу йеменски племена ще имат тежки и непредсказуеми последици. Ще продължим атаките си дълбоко в саудитска територия, следвайки принципа "блокада за блокада, ескалация за ескалация", докато агресията приключи и блокадите не бъдат вдигнати".

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@Apex_Intel24 Burj Khalifa in Dubai 🤦🏻‍♂️ https://t.co/qnFM26WE43 — FALCON🇾🇪 (@raheb02034) October 22, 2026