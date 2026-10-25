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Иран заплаши Германия, а Тръмп каза: Днес няма да бомбардираме (ВИДЕО)

25 октомври 2026, 19:18 часа 1159 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран заплаши Германия, а Тръмп каза: Днес няма да бомбардираме (ВИДЕО)

Иран предупреди Германия, че всички германски военни бази и съоръжения в региона ще бъдат считани за легитимни цели, ако Берлин открито се присъедини към военни действия срещу Иран. Това съобщава иранската информационна агенция Fars - на база данни на нейния кореспондент по сигурността и отбраната.

Новината идва на фона на официално предупреждение на американското посолство в Саудитска Арабия. От Рияд дипломатическата мисия предупреди американските граждани за потенциални въздушни атаки срещу саудитски летища, визирайки вече успешни такива удари с ракети и дронове от хутите. Посолството смята, че военните действия "имат потенциал да ескалират бързо отвъд тази непосредствена зона" т.е. отвъд Йемен и Саудитска Арабия - Още: Заради растящи заплахи: САЩ изтеглят част от дипломатите си от Близкия изток

Междувременно американският президент Доналд Тръмп, който се заиграва постоянно с възможността пак да започнат бомбардировки по Иран, заяви, че днес няма да има въздушен удар по Иран. Преди това, той обяви как Иран никога не би удряни толкова силно и сега Тръмп трябвало да реши дали да сключи споразумение или да довърши Иран - и че САЩ контролират Ормузкия проток. Това стана, след като иранската армия заяви, че днес е свалила американски дрон-камикадзе LUCAS над южния пристанищен град Бандар Абас. Ирански медии съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана в рамките на интегрираната мрежа на страната са унищожили дрона. Твърдението идва дни след като Иран обяви, че е свалил американски дрон MQ-9 Reaper - ОЩЕ: Тръмп: Може да проведем още една малка операция срещу Иран (ВИДЕО)

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Германия заплаха война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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