Иран заплаши Германия, а Тръмп каза: Днес няма да бомбардираме (ВИДЕО)

Иран предупреди Германия, че всички германски военни бази и съоръжения в региона ще бъдат считани за легитимни цели, ако Берлин открито се присъедини към военни действия срещу Иран. Това съобщава иранската информационна агенция Fars - на база данни на нейния кореспондент по сигурността и отбраната.
Новината идва на фона на официално предупреждение на американското посолство в Саудитска Арабия. От Рияд дипломатическата мисия предупреди американските граждани за потенциални въздушни атаки срещу саудитски летища, визирайки вече успешни такива удари с ракети и дронове от хутите. Посолството смята, че военните действия "имат потенциал да ескалират бързо отвъд тази непосредствена зона" т.е. отвъд Йемен и Саудитска Арабия - Още: Заради растящи заплахи: САЩ изтеглят част от дипломатите си от Близкия изток
Междувременно американският президент Доналд Тръмп, който се заиграва постоянно с възможността пак да започнат бомбардировки по Иран, заяви, че днес няма да има въздушен удар по Иран. Преди това, той обяви как Иран никога не би удряни толкова силно и сега Тръмп трябвало да реши дали да сключи споразумение или да довърши Иран - и че САЩ контролират Ормузкия проток. Това стана, след като иранската армия заяви, че днес е свалила американски дрон-камикадзе LUCAS над южния пристанищен град Бандар Абас. Ирански медии съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана в рамките на интегрираната мрежа на страната са унищожили дрона. Твърдението идва дни след като Иран обяви, че е свалил американски дрон MQ-9 Reaper - ОЩЕ: Тръмп: Може да проведем още една малка операция срещу Иран (ВИДЕО)
Trump on Iran: There will not be a strike today. https://t.co/5uUAz8PfU1— Clash Report (@clashreport) October 25, 2026
Trump says he'll either make a deal with Iran or finish them off, calling that the whole question. https://t.co/MbNzRujmau— WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2026
Iran’s Army says it shot down a U.S. LUCAS one-way attack drone over the southern port city of Bandar Abbas today. Iranian media said air defense systems under the country’s integrated network destroyed the drone. The claim comes days after Iran said it downed a U.S. MQ-9 Reaper drone.— Clash Report (@clashreport) October 25, 2026