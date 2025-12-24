Спорт:

Израел уби финансиста на "Хамас"

Израелската армия идентифицира днес финансов отговорник на военното крило на "Хамас", който е бил убит преди две седмици по време на нейна операция в ивицата Газа, предаде Франс прес. Абдел Хай Закут е бил убит на 13 декември при въздушен удар, "докато се е намирал в колата си заедно с Раед Саед", по време на "съвместна операция на ЦАХАЛ и Шин Бет", съобщи арабоезичният говорител на ЦАХАЛ Авихай Адрае.

"Архитект на кървавата атака от 7 октомври"

Раед бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. в Израел.

Абдел Хай Закут "е принадлежал към финансовия отдел на военното крило" на "Хамас", се посочва в съобщението.

"През последната година Закут е бил натоварен със събирането и прехвърлянето на десетки милиони долари към въоръженото крило на "Хамас", за да се гарантира продължаването на боевете срещу" Израел, се посочва в текста.

Лидерът на "Хамас" в ивицата Газа, Халил ал Хая, потвърди смъртта на "командир Раед Саед" и "неговите спътници" още на следващия ден. Според израелската армия Раед Саед е ръководел производството на оръжие на военното крило на "Хамас" и е контролирал "укрепването на способностите" на ислямисткото движение.

От 10 октомври в ивицата Газа се спазва нестабилно примирие, въпреки че Израел и Хамас се обвиняват взаимно в нарушения, след две години опустошителна война в палестинската територия, където са убити над 70 000 души, според местното министерство на здравеопазването, което е под контрола на "Хамас".

На 7 октомври 2023 г. безпрецедентната атака на "Хамас" на израелска територия доведе до смъртта на над 1200 души от израелска страна.

Пламен Иванов
