Ким Чен Ун е в кома, на път да умре: The Sun си играе със слухове

Британският таблоид The Sun публикува материал, според който Ким Чен Ун е в кома заради инсулт. Само че източниците на известната с гръмките си и невинаги потвърждаващи се новини са повече от съмнителни - "профили в социалните мрежи", като дори не е даден пример за такъв пробил.

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Версията: севернокорейският диктатор е бил откаран по спешност в китайска болница за спешно лечение след тежкия кръвоизлив. Твърди се, че е бил изведен от страната поради лошото медицинско обслужване в Пхенян. Според онлайн спекулации, Ким е бил откаран в Медицинския колеж на Пекинския съюз в Пекин, където е претърпял спешно лечение. За последно е бил видян да разглежда музей на отбраната на неразкрито място в Пхенян на 11 октомври. Готвело се и наследникът на Ким да е сестра му Ким Йо-чонг, която е сочена за по-жестока и от него, с голямо влияние и сега.

Експертът по КНДР Бенедикт Роджърс заяви, че очаква режимът в Северна Корея да публикува доказателства за доброто състояние на Ким на фона на непотвърдени твърдения за смъртта му - и каза, че подобни слухове са се носели и в миналото. Той посочи пред From The Newsroom, новия YouTube канал на The Sun: "Имаше слухове за смъртта му преди. Той не изглежда добре, изключително е с наднормено тегло. Това, което се е случвало в миналото, когато върховният лидер умира, е, че има оркестриран изблик на обществена скръб. Хората са по улиците, ридаят и плачат. Водещите на новините звучат много емоционално. Все още не сме виждали нещо подобно. Или това ще се случи – или ако е все още жив, ще публикуват някакви доказателства, че е все още жив" - ОЩЕ: 140 килограма: Ким Чен Ун е толкова заради тежко затлъстяване

През 2020 г. в социалните медии се появиха множество подобни слухове, според които Ким е починал, след като диктаторът изчезна от общественото внимание за няколко месеца.