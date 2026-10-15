Кабинетът "Радев":

Нетаняху използва коледно видео на Федерер и Надал, за да рекламира войните си

15 октомври 2026, 14:47 часа 2807 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху използва коледно видео на Федерер и Надал, за да рекламира войните си

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа (използване на глад като оръжие срещу цивилни), успя да стигне до нови низини. Този път той публикува видео, генерирано от изкуствен интелект като част от рекламната му кампания да бъде преизбран - скоро в Израел ще има парламентарни избори.

Нетаняху използва стар видеоклип на тенис легендите Роджър Федерер и Рафаел Надал, в който двамата рекламират благотворителен тенис мач и то като коледна инициатива. Само че във версията на израелския премиер рекламата е на война и бомбардировки, с които той показва какъв голям мъж е и защитник на Израел - затова пак да се гласува за него:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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