Нов танкер изгърмя в Ормузкия проток, Иран има нов военен министър (ВИДЕО)

Пореден танкер е бил ударен в Ормузкия проток. И отново обяснението от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция е, че става въпрос за мина, на която плавателният съд се е натъкнал. Иран вече многократно обявяваше, че танкери и други кораби могат да минават само по маршрут, който Техеран определя и само след като има иранско разрешение.

Iran’s IRGC Navy says an oil tanker struck a naval mine south of the Strait of Hormuz, causing an explosion and fire in its engine room. https://t.co/5tTmuOrGEU — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

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Междувременно, иранският външен министър Абас Арагчи продължава да е много активен в говореното. За него имаше новина, че може да бъде сменен - в иранския парламент беше внесено искане, но няма информация то да е придвижено за разглеждане. "Последния път, когато искахте да "довършите работата", Иран се оказа още по-силен. Искате ли да опитате късмета си отново? Бъдете наш гост. Но бъдете внимателни - и ние имаме недовършени задачи. Нетаняху вкарва Америка в поредна война, за да не влезе в затвора, каквито и да са последствията за Израел - камо ли за президента", написа Арагчи в своя профил в миркоблог мрежата "Х".

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: Last time you wanted to "finish the job", Iran emerged even stronger. Want to try your luck again? Be our guest. But be careful; we have unfinished jobs too. Netanyahu is driving America into another war to stay out of jail, whatever the consequences for Israel—let alone POTUS. — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

На този фон, Иран вече има нов военен министър. Мехрдад Ахлаги Кетапчи официално встъпи в длъжност, заменяйки своя предшественик, убит в края на февруари при израелско-американските удари в първия ден от войната, предаде АФП, цитирана от БТА. При гласуването кандидатурата на 68-годишният експерт в сферата на отбранителната промишленост и производство на ракети беше одобрена с 237 гласа в 290-местното Ислямско консултативно събрание (еднокамарния ирански парламент - бел. ред.). Иранският президент официално го номинира за поста в началото на месеца, отбелязва Ройтерс.

От близо осем месеца този ключов пост се заемаше временно от генерала от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) – Маджид Ебн-е-Реза, който замени предишния министър на отбраната – генерал Азиз Насирзадех, заемал поста от 2024 г. до смъртта си на 28 февруари. Според ирански източници новият министър е опитен специалист от отбранителната промишленост. Той е ръководил Държавната организация за авиационна промишленост на Иран (ДОАП), която се занимава с разработването и производството на ракетни системи. Кетабчи е обект на международни санкции. Европейският съюз, например, му наложи санкции във връзка с ролята му в ДОАП. ЕС също така го обвинява в участие в доставки на забранени стоки и технологии, подкрепящи ядрената програма на Иран. ООН и САЩ също са му наложили санкции.

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