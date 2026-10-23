Предизборно: Фатална престрелка между израелските сили и палестинци, Израел налага локдаун на Западния бряг (ВИДЕО)

На 23 октомври израелските сили убиха двама палестински въоръжени мъже в близост до Хеброн - най-големия град в окупирания палестински анклав Западен бряг. При престрелката са били ранени поне петима израелски войници, двама от които са в критично състояние. Сблъсъкът се случва на фона на нарастващото напрежение, нападенията на израелски заселници срещу палестински производители на маслини и израелските военни рейдове. След престрелката Израел наложи блокада над Хеброн, а министърът на националната сигурност от крайната десница Итамар Бен-Гвир призова за пълен израелски контрол над Западния бряг.

Премиерът Бенямин Нетаняху след това заяви, че е разпоредил пълна блокада на окупирания Западен бряг. Всичко това се случва преди изборите в Израел за парламент във вторник, 27 октомври.

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Престрелката

Палестинците нападнали резервен израелски батальон в близост до незаконното селище Телем, предава Al Jazeera. Израелски източници съобщиха по-рано, че двама палестинци, шофиращи кола с израелски регистрационен номер, са започнали да стрелят по войници в близост до един от многобройните военни контролно-пропускателни пунктове около Хеброн.

Свидетели в района заявиха, че престрелката е продължила 20 минути, което е затруднило евакуацията на ранените. Снимки, разпространени от информационната агенция AFP, изглежда, показват мъж, държащ пистолет по време на престрелката, а по-късно лежащ на земята, заобиколен от израелски войници.

Israeli forces killed two Palestinian gunmen near Hebron on October 23, injuring six Israeli soldiers, two critically. The clash comes amid rising tensions, settler attacks on Palestinian olive farmers, and Israeli military raids. Following the shooting, Israel locked down Hebron, while far-right minister Itamar Ben Gvir called for full Israeli control of the West Bank. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

По-късно бе съобщено, че израелските военни са арестували двама палестинци и са блокирали града, докато Нетаняху отмени поредица от предизборни ангажименти.

Като заяви, че силите за сигурност са предотвратили „мащабна атака“, Нетаняху обяви в социалните мрежи, че е наредил незабавно силите да затворят Хеброн и да „се подготвят за пълна блокада в цяла Юдея и Самария (израелския термин за Западния бряг - бел. ред.), започваща от днес“.

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"Хамас" и "Ислямски джихад" приветстваха атаката срещу израелските сили

Израелското правителство насърчава изграждането на множество селища в Западния бряг, които са незаконни според международното право.

„Хамас“, „Палестинският ислямски джихад“ и „Народният фронт за освобождение на Палестина“ приветстваха атаката срещу военния пост, наричайки я отговор на израелските военни операции, насилието от страна на заселниците и войната в Ивицата Газа, и призоваха към засилване на конфронтацията с израелските войници и заселници.

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