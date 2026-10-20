"Протестът на хлебарките": Какво се случва в Индия?

През юли оставката на министъра на образованието в правителството на премиера Нарендра Моди сложи бърз край на първата мащабна вълна от студентски протести – известни като протестите на „хлебарките“ (този синоним използва индийският топ магистрат относно някои активисти – бел. ред.) – точно когато те набираха скорост. Този път обаче за премиера няма лесен изход.

Исканата оставка

Сега политическите опоненти на Моди настояват за оставката на главния електорален комисар Гянеш Кумар. Те твърдят, че той не е взел предвид критиките, според които актуализацията на избирателните списъци в Индия – извършвана веднъж на 20 години – несправедливо заличава милиони гласоподаватели, което е в ущърб на опозицията. Макар да липсват солидни доказателства за пристрастие, напрежението ескалира след публикация в Indian Express миналия месец, от която става ясно, че Кумар е пренебрегнал възраженията срещу процеса, повдигнати от другите двама членове на избирателната комисия. Още: Проблем с полет на Air India: Сигнал за отвличане спешно смени курса

Дори Моди да иска да се освободи от Кумар, чийто мандат изтича след повече от две години, това би изисквало време и политически ресурс. Избирателната комисия на Индия е независим орган; за отстраняването на нейния ръководител е необходимо разследване, което да докаже „неправомерно поведение“, както и одобрение от двете камари на парламента в рамките на една и съща сесия, при присъствието на поне две трети от депутатите.

От друга страна, партията на Моди – Бхаратия Джаната (BJP) – многократно е изразявала подкрепата си за Избирателната комисия и за актуализацията на избирателните списъци. Целта на тази процедура е да бъдат премахнати имената на починали лица, дублирани записи, както и на хора, които нямат право на глас в най-голямата демокрация в света.

Евентуален рязък обрат – било то чрез отстраняване на Кумар, или чрез спиране на актуализацията – не само би донесъл победа за опонентите на Моди, но и би поставил под въпрос скорошните изборни успехи на неговата партия, която продължава да държи здраво властта в парламента.

„Или трябва да се намери начин той да се оттегли, или протестите трябва да бъдат делегитимирани“, коментира Ниланджан Сиркар, политолог от университета в Ахмедабад, специализиран в индийските избори и поведението на избирателите. „Правителството в момента е в отбранителна позиция. Но когато си доминираща партия с такъв контрол, може да мине доста време преди да стане видим процесът на отслабване.“ Още: Вече не е печелившо: Индия рязко намали покупките на руски петрол

Репресиите

При създалата се ситуация на Моди не му остава друг избор, освен да прибегне до репресивни мерки, за да потуши протестите. Целта обаче е да се избегне повторение на събитията от юли, когато полицията рани хиляди студенти по време на улични сблъсъци в близост до парламента в Ню Делхи. Този път правителството заложи на масови задържания, арести на лидери от опозицията и частично блокиране на столицата.

Вече повече от седмица централната част на Делхи е превърната в истинска крепост – със засилено полицейско присъствие и ограничения върху събиранията на хора. През уикенда пътищата около един от най-оживените търговски райони на столицата бяха отворени, но барикадите останаха, а хиляди служители на силите за сигурност са разположени из целия град.

Правителството също така изостри реториката си срещу протестиращите, представяйки ги като незначително малцинство, което се опитва да пренебрегне волята на избирателите – онези, благодарение на които партията на Моди доминира в индийската политика от 2014 г. насам. За разлика от предишните протести, свързани с изпитите – които намериха отзвук в целия политически спектър и сред широката общественост – сегашните демонстрации са организирани предимно от опозиционния съюз INDIA, който срещна сериозни трудности на последните избори. Още: Нов ужас в Индия и Непал: Десетки жертви и изчезнали след бури и мощни свлачища (ВИДЕО)

„Правят се опити младежта на нацията да бъде използвана като пионка в политика на хаоса – някои се стремят към смяна на режима“, заяви в петък министърът на отбраната Раджнат Сингх в обръщение към нацията. „Борбата им не е за изборна реформа“, добави той, обвинявайки протестиращите, че искат „да разрушат демократичните институции и да подпалят страната“.

Стратегията на Моди сега е, че засиленото присъствие на силите за сигурност и арестите ще задържат хората далеч от улиците достатъчно дълго, за да може настоящата вълна от протести да заглъхне. Освен това, задръстванията и другите неудобства, породени от строгите ограничения, могат да засилят общественото недоволство срещу протестиращите – особено като се има предвид, че мащабът на неодобрението заради твърденията за изборни измами остава неясен.

Министърът на вътрешните работи Амит Шах също използва темата, за да се обърне към електоралната база на BJP – индуистките националисти, които настояват за премахване на специалните разпоредби за религиозните малцинства, включително мюсюлманите. Според Ниланджан Мухопадхяй, автор и биограф на Моди, базиран в Ню Делхи, Шах обвини противниците на ревизията на избирателните списъци в подкрепа на незаконната имиграция. Той намекна, че повечето от хората, премахнати от списъците, са чужденци от мюсюлмански общности в съседни държави като Пакистан, Бангладеш и Мианмар.

„Очаквам още по-драконовски мерки през следващите две години, включително използването на закони срещу протестиращите и опозицията“, каза Мухопадхяй. „Също така виждам по-голям риск от междуобщностно напрежение в цялата страна, като дребни сблъсъци биха могли да прераснат в сериозни инциденти.“ Още: Си Дзинпин претърпял инсулт? Лидерът на Китай с подозрително поведение на срещата на БРИКС, Индия обясни (ВИДЕО)

В същото време съществува опасност репресивните мерки да доведат до обратен ефект, превръщайки се в нов призив за мобилизация сред младите хора, опозиционните партии и групите на гражданското общество.

Вниманието бързо се измества от конкретния проблем към правителството на Моди като цяло – и то в момент, когато инфлацията расте, а завършващите образованието си трудно си намират работа, тъй като компаниите се стремят да внедрят изкуствен интелект за повишаване на производителността. Рупията се задържа близо до рекордно ниски нива, а чуждестранните инвеститори продължават да продават индийски акции.

Макар Кумар да не е споменал изрично призивите за оставка, напоследък Избирателната комисия проявява по-голяма отзивчивост към обществената критика.

Миналия месец тя се съгласи да публикува протоколи от заседанията си, облекчи някои изисквания за проверка на избирателите, удължи сроковете, в които гласоподавателите в Делхи и Махаращра могат да оспорят изключването си от списъците, и създаде комисия, която да преразгледа софтуера за регистрация на избиратели. От комисията заявиха също, че длъжностни лица ще събират документи от избиратели, чиито данни са несъответстващи или противоречиви, а онези, които са били премахнати при предишни актуализации, ще могат да поискат възстановяването си в списъците. Още: Шоколадови матрьошки за Путин: От сладкарите в Индия с любов (СНИМКИ)

Най-добрият път за Моди към бързо разрешаване на ситуацията може да минава през друга независима институция: Върховния съд.

Съдът, който по-рано разреши продължаването на актуализацията на избирателните списъци, на 15 октомври поиска от Избирателната комисия да отговори на твърденията, че голям брой избиратели с право на глас са били премахнати от тях. Ако съдиите разпоредят промени в процеса, правителството би могло да се позове на съдебното решение – а не на натиска от улицата – като причина за настъпилата промяна.

Съдебно решение

„Според мен единственият реален вариант в момента е съдебната власт да се намеси и да съдейства за постигане на решение чрез преговори, което да възвърне доверието в процеса“, коментира Муджибур Рехман, политолог от университета „Джамия Милия Исламия“ и автор, който е писал задълбочено за индийската политика и политическите институции. Още: Русия да си избере едното: няма да напада НАТО, или ще заличава Литва. Индия втори път за половин месец призова Путин да спре войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дори това да се случи, последните събития разкриват един още по-сериозен проблем: „Партията на хлебарките“ притежава известна устойчивост и няма да изчезне лесно. Тази група за натиск, която досега стоеше настрана от изборната политика, спомогна за мобилизирането на протестно движение, което даде тласък на опозиционния блок INDIA в парламента и постави Моди в отбранителна позиция.

Следващото голямо изпитание на изборния фронт предстои в началото на следващата година в Утар Прадеш – най-населения щат в Индия. Той е от ключово значение за надеждите на опозицията да свали правителството на Моди на следващите национални избори, насрочени за 2029 г. Засега коалиционното правителство на Моди не показва признаци на разпадане, което би могло да доведе до предсрочни избори.

То е все по-„тревожно“ настроено по отношение на движението на „хлебарките“, но не е ясно дали опозиционните партии ще успеят да превърнат гнева по улиците в гласове пред урните, коментира Милан Вайшнав, директор на програмата за Южна Азия в „Карнеги Ендаумент“ и експерт по изборната политика в Индия. Още: Путин кацна в Делхи: БРИКС пак подхваща любимия си сюжет срещу долара

„Истинското предизвикателство е дали алиансът INDIA ще успее да превърне това в изборен резултат“, каза той. „Те са напълно способни да изпуснат сигурна победа и да се озоват с поражение.“

Източник: Bloomberg