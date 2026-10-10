Първата AI певица в света получи ЕГН и разрешение за търговска дейност: Абсолютен прецедент

За пръв път в света виртуална певица, създадена с помощта на изкуствен интелект, получи официално разрешение от властите да упражнява търговска дейност. Юри (Yuri) е първият AI изпълнител в света, който получава идентификационен цифров сертификат, който законно позволява на екипа й да провежда концерти, да сключва търговски договори с рекламодатели, да продава права върху песните й. Това се случва в Пекин, като екипът й получава и корпоративен дигитален портфейл в юани за транзакции. Освен това ИИ певицата получава и дигитална лична карта, в която са отбелязани личните й данни и лицеви характеристики, като тя официално е призната за дигитален жител на Пекин.
Юри е създадена от китайската компания AI.TALK. Нейният дебютен сингъл "Surreal" има десетки милиони гледания в платформи като Bilibili, а тя има стотици хиляди последователи. За разлика от класическите V-Tuber аватари, зад нея няма реален човешки актьор с костюм за движение, а визията, гласът и жестовете ѝ се генерират изцяло от ИИ.
На Юри е издаден сертификат, който е част от пилотна програма в зоната за икономическо и технологично развитие на Пекин (E-Town / Yizhuang), в който са вписани нейното име, дата на "раждане" (създаване), дигитален адрес и алгоритмични биометрични данни.
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След получаването на сертификата Юри вече е провела концерти на живо, включително мащабно самостоятелно и съвместно участие на сцената в Шанхай пред хиляди зрители съвместно с реални музикални групи и детски хор.
Всъщност в Китай има огромен пазар на виртуални водещи и AI инфлуенсъри, който надхвърля десетки милиарди долари. До момента обаче бизнесът с AI герои попадаше в правна сива зона. Чрез издаването на дигитални идентификатори държавата вече си гарантира, че приходите от виртуални концерти и реклами могат да бъдат ясно проследявани и облагани с данъци. Освен това идентификаторът помага да се защити интелектуалната собственост върху самата AI певица, предотвратявайки кражбата или фалшифицирането на нейния образ и глас от други компании.⠀
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China is officially issuing government ID cards to AI-generated “digital humans,” so virtual influencers can open bank accounts and conduct business. These state-issued IDs, which include a name, birthday, address, and facial features, give virtual personas the legal ability to open digital-currency wallets, sign contracts, and form commercial partnerships. Among the first to receive this recognition is Yuri, a popular AI-generated virtual idol and artist, who is now officially recognized as a “digital resident” in Beijing. The step comes as China’s digital-human market expands, with more than 1.3 million active firms and a sector value past $10 billion. Supporters describe the IDs as a way to protect intellectual property and hold creator companies legally accountable for virtual actions. Critics warn that placing synthetic entities in official state systems could expand government surveillance in the digital space. Some companies are offering everyday citizens up to $20,000 to license their physical likenesses for virtual replicas, which narrows the line around personal identity. China’s move sets a precedent that other countries will have to meet when they decide how far AI should be given a legal status that resembles a human one.— Massimo (@Rainmaker1973) October 9, 2026