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Първата AI певица в света получи ЕГН и разрешение за търговска дейност: Абсолютен прецедент

10 октомври 2026, 14:28 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Първата AI певица в света получи ЕГН и разрешение за търговска дейност: Абсолютен прецедент

За пръв път в света виртуална певица, създадена с помощта на изкуствен интелект, получи официално разрешение от властите да упражнява търговска дейност. Юри (Yuri) е първият AI изпълнител в света, който получава идентификационен цифров сертификат, който законно позволява на екипа й да провежда концерти, да сключва търговски договори с рекламодатели, да продава права върху песните й. Това се случва в Пекин, като екипът й получава и корпоративен дигитален портфейл в юани за транзакции. Освен това ИИ певицата получава и дигитална лична карта, в която са отбелязани личните й данни и лицеви характеристики, като тя официално е призната за дигитален жител на Пекин.

Юри е създадена от китайската компания AI.TALK. Нейният дебютен сингъл "Surreal" има десетки милиони гледания в платформи като Bilibili, а тя има стотици хиляди последователи. За разлика от класическите V-Tuber аватари, зад нея няма реален човешки актьор с костюм за движение, а визията, гласът и жестовете ѝ се генерират изцяло от ИИ.

На Юри е издаден сертификат, който е част от пилотна програма в зоната за икономическо и технологично развитие на Пекин (E-Town / Yizhuang), в който са вписани нейното име, дата на "раждане" (създаване), дигитален адрес и алгоритмични биометрични данни.

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След получаването на сертификата Юри вече е провела концерти на живо, включително мащабно самостоятелно и съвместно участие на сцената в Шанхай пред хиляди зрители съвместно с реални музикални групи и детски хор.

Всъщност в Китай има огромен пазар на виртуални водещи и AI инфлуенсъри, който надхвърля десетки милиарди долари. До момента обаче бизнесът с AI герои попадаше в правна сива зона. Чрез издаването на дигитални идентификатори държавата вече си гарантира, че приходите от виртуални концерти и реклами могат да бъдат ясно проследявани и облагани с данъци. Освен това идентификаторът помага да се защити интелектуалната собственост върху самата AI певица, предотвратявайки кражбата или фалшифицирането на нейния образ и глас от други компании.⠀

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Китай Изкуствен интелект AI ИИ авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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