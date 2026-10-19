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"Разсипват ни, а после искат помощ": Нетаняху бесен на лицемерието на "слабата и пасивна" Европа (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 11:44 часа 1338 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
"Разсипват ни, а после искат помощ": Нетаняху бесен на лицемерието на "слабата и пасивна" Европа (ВИДЕО)

Европа е слаба и пасивна, а по отношение на Израел - и лицемерна. Такава оценка на европейските лидери постави израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за FoxNews.

Той обвини стария кантинент, че напада страната му, а в същото време търси помощ от нея.

"Европа? Това са същите онези държави, които ни съсипват от критики в ООН и ни представят като големите злодеи. Казват: "Изгубихте моралното си право, откраднахте земята". А после идват при мен: "Ей, дали можеш да ни помогнеш с тази антитерористична инициатива? Можеш ли да съдействаш за това или онова?"", заяви Нетаняху, който критикува лидерството в Европа.

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"Наистина ме дразнят. Не е нужно да се огъвате в посоката, в която духа вятърът, продиктувана от ислямистките общности и крайнолевите безумци. Изправете се. Бъдете лидери. Ето, президентът Тръмп е лидер. Бъдете лидери! Те не са лидери. Толкова са слаби и пасивни, че на практика се опитват да умилостивят най-крайните фанатици в собствените си страни. Това не е лидерство", категоричен беше Нетаняху.

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Топло отношение към Тръмп

На другия полюс на оценките си, Нетаняху подчерта топлото си отношение към американския президент Доналд Тръмп.

Той похвали "злото чувство за хумор" на Тръмп и общия им ангажимент за защита на нациите им от общи заплахи.

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Нетаняху заяви, че отношенията му с Тръмп са изградени върху години на взаимно разбирателство и споделени опасения за сигурността. Нетаняху добави, че партньорството им може да продължи да „носи сигурност“, ако той спечели предстоящите избори в Израел.

"Винаги съм признавал, че той е президент на САЩ, той прави това, което смята за добро за САЩ. И точно това прави. Аз правя същото за Израел. И се радвам, че често, много често, тези наши действия съвпадат“, каза Нетаняху.

"Нашето разбирателство не само произтича от това, че се познаваме от толкова години, но и от разбирането, че сме изправени пред обща опасност и че трябва да защитим общото си бъдеще“, каза Нетаняху.

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Израел Бенямин Нетаняху Европа
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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