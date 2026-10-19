"Разсипват ни, а после искат помощ": Нетаняху бесен на лицемерието на "слабата и пасивна" Европа (ВИДЕО)

Европа е слаба и пасивна, а по отношение на Израел - и лицемерна. Такава оценка на европейските лидери постави израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за FoxNews.
Той обвини стария кантинент, че напада страната му, а в същото време търси помощ от нея.
"Европа? Това са същите онези държави, които ни съсипват от критики в ООН и ни представят като големите злодеи. Казват: "Изгубихте моралното си право, откраднахте земята". А после идват при мен: "Ей, дали можеш да ни помогнеш с тази антитерористична инициатива? Можеш ли да съдействаш за това или онова?"", заяви Нетаняху, който критикува лидерството в Европа.
Netanyahu on Europe: Europe! These are the same countries who are smashing us at the UN, vilifying us. "You lost the moral high ground. You stole the land." And then they come to me: "Hey, listen, can you help us with this anti-terrorist effort? Can you help us with this or help us with that?"— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
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"Наистина ме дразнят. Не е нужно да се огъвате в посоката, в която духа вятърът, продиктувана от ислямистките общности и крайнолевите безумци. Изправете се. Бъдете лидери. Ето, президентът Тръмп е лидер. Бъдете лидери! Те не са лидери. Толкова са слаби и пасивни, че на практика се опитват да умилостивят най-крайните фанатици в собствените си страни. Това не е лидерство", категоричен беше Нетаняху.
Netanyahu on Europe: I really get pissed off with them. You don't have to bend to the winds of fashion of Islamist constituencies and the lunatic left. Stand up. Be a leader. President Trump is a leader. Be a leader! They're not leaders. They're so weak and passive, and they're basically trying to appease the worst fanatics in their realm.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Топло отношение към Тръмп
На другия полюс на оценките си, Нетаняху подчерта топлото си отношение към американския президент Доналд Тръмп.
Той похвали "злото чувство за хумор" на Тръмп и общия им ангажимент за защита на нациите им от общи заплахи.
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Нетаняху заяви, че отношенията му с Тръмп са изградени върху години на взаимно разбирателство и споделени опасения за сигурността. Нетаняху добави, че партньорството им може да продължи да „носи сигурност“, ако той спечели предстоящите избори в Израел.
"Винаги съм признавал, че той е президент на САЩ, той прави това, което смята за добро за САЩ. И точно това прави. Аз правя същото за Израел. И се радвам, че често, много често, тези наши действия съвпадат“, каза Нетаняху.
"Нашето разбирателство не само произтича от това, че се познаваме от толкова години, но и от разбирането, че сме изправени пред обща опасност и че трябва да защитим общото си бъдеще“, каза Нетаняху.