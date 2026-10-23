Саботаж? Украински товарен самолет се подпали при кацане в Япония (СНИМКИ и ВИДЕО)

Украински товарен самолет "Ан-124 Руслан" се запали на летище "Чубу Сентреър" в Япония. Това се е случило по време на кацане. Пистата на летището в Токонаме, префектура Айчи, беше затворена за 15 минути, но работата на летището вече се тече нормално.

Още: Захарова: Япония "ще усети" отговора ни заради продажбата на дронове на Украйна

NHK съобщава, че авиодиспечерите са забелязали признаци на пожар на товарния самолет, докато каца. Пожарът е бил бързо потушен и товарният самолет е рулирал до перона. Местните аварийни служби са огледали пистата, след което работата на летището е възобновена както обикновено. Няма пострадали, няма данни за големи щети. Какво е превозвал самолетът също не е ясно засега - но японски медии казват, че въпросният АН-124 е почнал да извършва редовни полети до Япония отпреди месец.

"Ан-124-100" Руслан е тежкотоварен транспортен самолет, предназначен за превоз на извънгабаритни и свръхтежки товари. Максималният му полезен товар е приблизително 120 тона.

След началото на пълномащабното руско нахлуване, украинската авиокомпания "Антонов" премести основната си оперативна база на летище Лайпциг/Хале в Германия. През август 2026 г. един от самолетите на компанията стана мишена на опит за саботаж на летището - FPV дрон с експлозиви се разби в крилото на Ан-124, но взривното устройство не се взриви. Впоследствие Германия официално заяви, че това е било руска операция и че всъщност за атаката са били предвидени 3 дрона, заредени с експлозиви "Семтекс" - ОЩЕ: Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)