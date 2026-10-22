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САЩ и Израел готвят нова военна офанзива срещу Иран: Има все повече сигнали за предстояща атака (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 2:04 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: U.S. Navy / Dane Wiedmann
САЩ и Израел готвят нова военна офанзива срещу Иран: Има все повече сигнали за предстояща атака (ВИДЕО)

Държавният департамент на САЩ се подготвя да нареди на част от персонала на посолствата и техните семейства да напуснат страните от Персийския залив. Това съобщава Reuters, позовавайки се на американски служители. Не е ясно какво би продиктувало подобно решение. Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че не мисли да напада Иран преди провеждането на междинните избори в САЩ, които са насрочени за 3 ноември. Според мнозина, обаче, новият ход може би означава, че американската армия се готви за атака в близките дни.

В интерес на тази теория, десетки израелски изтребители прелетяха край границата на Иран в понеделник в това, което Израел определи като учение за възпиране. Въпреки това някои американски служители подозират, че Израел умишлено се опитва да предизвика Иран да стреля по неговите самолети, което потенциално би предоставило оправдание за възобновени удари срещу Иран. Операцията следва доклади, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е успял да убеди Тръмп да обмисли ново нападение срещу Иран още преди вота, предава Axios.

В потвърждение на това, самият Нетаняху се закани на новата власт в Иран. „Моджтаба реши да тръгне по стъпките на баща си. Той натисна спусъка и Иран отново се опитва да разработи своите бомби на смъртта. Затова има само един начин да се премахне тази заплаха завинаги: да се свали режимът в Иран. И това е моето указание към ЦАХАЛ, Мосад и разузнавателните служби“, заяви той.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац обвини Техеран в готвени атаки. „През последните дни са идентифицирани опити от страна на нашите врагове, водени от Иран и неговите проксита, да извършат терористични атаки, които биха повлияли на резултатите от изборите в Израел“, заяви той.

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От иранска страна обаче, обявиха, че не се боят от нова ескалация. Ръководството на Иранската гвардия заявява, че се подготвя да разкрие ново оръжие, наречено „бащата на всички бомби“, но не е публикувал никакви подробности. Обявлението идва на фона на съобщения, че Тръмп обмисля използването на американската „Майка на всички бомби“ срещу иранската енергийна инфраструктура, ако военните действия се подновят.

Супербомбата, която американците изстреляха в Афганистан, е тежко въздушно оръжие с голяма експлозивна сила, като мощността й има еквивалента на 11 тона тротил, а масата на взривното вещество H-6 e 8480 кг. Може да порази едновременно площ колкото 4 жилищни квартала. Създадена през 2002- 2003 година, тя е една от най-големите авиобомби. САЩ разполагат с около 14 такива.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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