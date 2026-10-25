Северна и Южна Корея в нов етап на конфронтация: Факторът "Русия" влезе ударно в мача

Северна и Южна Корея ускоряват конкурентните си оръжейни програми, а ракетните изпитания на двете страни подчертават как военното партньорство на Пхенян с Русия засилва способността ѝ да заплашва южната си съседка. Северна Корея подобрява точността на ракетите си, разработва по-тежки бойни глави и разширява производството на дронове. Подкрепата ѝ за руската война в Украйна ѝ е осигурила боен опит и данни за ефективността на оръжията, които спомагат за тези постижения.

Сеул отговаря с нови системи за нанасяне на удари и обещание да увеличи разходите за отбрана, защото по-евтините севернокорейски оръжия за атака заплашват да наложат все по-скъпи изисквания към отбранителните южнокорейски сили.

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Конкурентни ракетни изпитания

Съперничеството се изостри този месец, когато Северна Корея изпробва балистична ракета и я описа като способна да пренася ядрени глави. Диктаторът Ким Чен Ун наблюдаваше изстрелването на хиперзвуковото оръжие. Южнокорейски и японски официални лица оцениха обхвата ѝ на около 690 км.

Пхенян заяви, че обхватът е 1000 км, като посочи, че нередовните движения на бойна глава при скорост, няколко пъти по-висока от скоростта на звука, са им попречили да проследят целия ѝ полет.

Пет дни по-късно Южна Корея проведе първото си изпитание на хиперзвукова балистична ракета, наблюдавано от президента И Дже-мьон. Изстрелването надхвърли обичайните изявления на Сеул, осъждащи севернокорейските изпитания.

Снимка: Kremlin.ru

Офисът на И Дже-мьон също така публикува снимка, на която той инспектира ракетата „Хюнму-5“, която според наличната информация носи осемтонна бойна глава, предназначена да прониква в подземни укрития и да поразява вражески лидери.

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Четири дни след това пък Северна Корея също отвърна - изстреля оръжие, което анализаторите идентифицираха като нейна собствена ракета за унищожаване на бункери, способна да пренася полезен товар от 2,5 тона.

Тези действия последваха подновени напрежения по границата. Миналия месец трима южнокорейски войници бяха ранени от мини, които според Сеул са били заложени от Северна Корея южно от неточно очертаната граница. Последваха предупредителни изстрели и заплахи.

Дивидентите от бойното поле

Разполагането от Северна Корея на оръжия и войници в подкрепа на Русия ѝ е предоставило възможности да оцени оборудването си в бойни условия и да усъвършенства тактиката си.

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Антон Пономаренко, изследовател от Pacific Forum, заяви, че обратната връзка от бойното поле е помогнала на Пхенян да подобри точността и маневреността на бойните глави, което прави опасността за Южна Корея още по-сериозна, предава Clash Report.

Войната с дронове е друг приоритет. Украински официални лица твърдят, че Русия е наела 12 000 севернокорейски работници за фабриките за дронове „Геран-2“ в Татарстан и е изпратила офицери в Северна Корея, за да обучат операторите. Снимки от посещението на Ким във фабрика за дронове миналия месец показаха, че масовото производство е започнало.

По време на отделно учение севернокорейски дронове атакуваха островна цел, докато крилати и балистични ракети се приближаваха от различни посоки. Такива координирани атаки биха могли да принудят Южна Корея и нейните съюзници да преструктурират противовъздушната си отбрана, което ще струва значителни средства, казват експерти по отбрана.

Снимка: Kremlin.ru

„Ще станем свидетели на задълбочаващ се дисбаланс между евтините атаки и скъпоструващите средства за отбрана“, заяви Хонг Мин, анализатор в Корейския институт за национално обединение.

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Южнокорейското възпиране

Северна Корея също така полага усилия да направи ракетите си по-трудни за локализиране и унищожаване, като използва изстрелвания от подводници, мобилни системи, скрити в тунели, и твърдо гориво, което съкращава времето за подготовка. Възможността ѝ да оборудва някои ракети с конвенционални или ядрени бойни глави добавя несигурност за южнокорейските командири, които оценяват даден изстрел.

Сеул разчита на американските сили и на американския ядрен арсенал, за да възпира ядрена атака. Собственото ѝ военно укрепване се фокусира върху конвенционални способности, подкрепящи превантивни удари, прехващане на ракети и мащабни ответни удари.

„Използването им в настъпателни действия би гарантирало самоунищожението на Северна Корея“, заяви И Дже-мьон за ядрените оръжия на Северна Корея в интервю за The New York Times миналия месец.

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Южна Корея запазва превъзходство във въздушните и военноморските сили и координира наблюдението с Вашингтон, но напредъкът на Северна Корея намалява някои разлики, докато последните тестове на южнокорейски дронове претърпяха неуспехи. Сеул се е ангажирал да увеличи разходите за отбрана от 2,8% на 3,5% от брутния вътрешен продукт.

Допълнителен риск се крие извън полуострова. Лами Ким от Международния институт за стратегически изследвания казва, че руската помощ, позволяваща на Северна Корея да нанесе удари по американски градове с ядрени бойни глави, би могла да направи Вашингтон по-малко склонен да защити Южна Корея.

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